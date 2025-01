Con la medida cautelar de prisión preventiva quedó la mujer acusada por el brutal robo a un adulto mayor en una vivienda de Coronel, en la región del Bío Bío.

Karla Leal Venegas fue formalizada este miércoles en el Juzgado de Garantía de Coronel por el delito de robo con violencia, tras ser detenida ayer por la Policía de Investigaciones.

El ataque, que quedó registrado en un video, afectó a un hombre de 84 años, a quien la imputada golpeó e incluso escupió para robarle 14 mil pesos.

Imputada entrega versión en audiencia: “Me ofrecía dinero a cambio de algo”

En la audiencia, la imputada rechazó su derecho a guardar silencio y relató que conocía a la víctima hace más de un año y que él “reiteradamente me ofrecía dinero. Me veía en la calle y me llamaba… Reiteradamente, fui a su casa para pedirle (dinero) para llamar a mi mamá y me dio dinero. Me ofrecía dinero a cambio de algo“.

Al ser interrogada por su abogado defensor, Raúl Bustos, la mujer precisó que había ido entre seis a siete veces a la casa del denunciante y que era él quien le daba dinero. “Él me pedía que tuviéramos algo… que me pudiera tocar, algo así”, relató y aseguró que nunca accedió a sus requerimientos.

Sobre el día del ataque, dijo que cometió un error al sacarle el dinero. “Me empezó a tocar y empezamos a forcejear”, insistió.

Tras escuchar a la Fiscalía, la defensa y el propio relato de la acusada, el juez Daniel Ortiz indicó que si bien la versión de la mujer puede tener un poco de asidero, “eso no justifica que la imputada, a través de violencia, pretenda sustraer una suma de dinero a la víctima”.

Es por ello que se justificó la necesidad de cautela y se decretó la prisión preventiva de la acusada. Además, se fijó en tres meses el plazo de la investigación para esta causa.

El abogado defensor pidió que su representada cumpla la prisión preventiva en la Cárcel de Arauco o en calidad de aislada por las amenazas de muerte que ha recibido.