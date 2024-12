La familia del reo decapitado en la cárcel de la región del Bío Bío anunció una demanda al Estado por no asegurar la seguridad en el recinto, tras el crimen perpetrado por su compañero de celda, Diego Valdés San Martín, quien había advertido sobre sus intenciones. En una entrevista exclusiva con Radio Bío Bío, la madre de la víctima criticó la falta de resguardo, alegando que el responsable tenía todo planeado y denunció negligencia desde su traslado. La familia destaca la conducta positiva del joven de 27 años y exige justicia, señalando que en tres meses han fallecido tres internos en el mismo módulo. La situación se agrava con la negativa de traslado a su ciudad natal y la espera de los resultados de las pericias del Servicio Médico Legal para despedirlo.

Una demanda al Estado por no garantizar la seguridad del interior, anunció la familia del reo decapitado por su compañero de celda en la cárcel de la región del Bío Bío. Aseguran que el responsable había avisado que cometería el crimen.

La madre de Vincent González habló en exclusiva con Radio Bío Bío, donde aseguró que el autor de este brutal crimen, Diego Valdés San Martín, tenía todo planeado y criticó que nadie haya advertido lo ocurrido la madrugada del lunes.

“Yo voy a demandar al Estado, a Gendarmería y al tipo que me quitó a mi hijo. Es imposible que no hayan escuchado nada. No hubo resguardo, se supone que él estaba en una (cárcel) de Alta Seguridad, ¿dónde está la Alta Seguridad?”, cuestionó la mujer.

También indicó que el condenado que mató a su hijo “no está loco. Él tenía todo esto planeado, días antes dijo que iba a matar a alguien”.

La mujer acusa negligencia desde que su hijo fue trasladado desde la cárcel de Acha, en Arica, debido a un hacinamiento de la población penal, hasta su llegada a recinto penitenciario de Concepción.

Revisarían su traslado a Arica

Según su familia, el joven de 27 años mantenía buena conducta y realizaba trabajos de gásfiter y soldador.

Junto con exigir justicia, la madre del interno asesinado aseguró que en menos de tres meses han muerto tres internos en el módulo 42.

Durante meses la familia realizó los trámites para regresar al ariqueño a su ciudad de origen. Sin embargo, los requerimientos fueron rechazados en varias oportunidades. Es más, este miércoles se realizaría una nueva audiencia para evaluar su traslado.

En tanto, continúan las pericias del cuerpo y la familia espera la pronta entrega del Servicio Médico Legal para despedirlo en su ciudad natal.