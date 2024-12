Parlamentarias de Bío Bío critican al gobierno por retrasos en nombramientos clave en la región y provincia, enfocándose en cargos de seguridad y emergencias como el delegado provincial y director de Conaf. Joanna Pérez de Demócratas destaca la compleja situación, mientras Karen Medina señala la ausencia de titulares en seremis de Energía y Justicia, cuestionando la inexperiencia del nuevo seremi de Bienes Nacionales. Ambas legisladoras advierten que la prioridad debería ser el bienestar ciudadano, no disputas políticas internas por los cargos.

Parlamentarias de Bío Bío emplazaron al gobierno debido a los retrasos en el nombramiento de autoridades claves para la región y la provincia.

En detalle, la diputada de Demócratas por el distrito 21, Joanna Pérez, señaló que la zona atraviesa una compleja situación, ya que los cargos que están vacantes tienen responsabilidades importantes en materia de seguridad y emergencias.

En concreto, apunta al cargo de delegado provincial de Bío Bío y del director regional de Corporación Nacional Forestal (Conaf), cuya labor es fundamental frente a la temporada de incendios.

A su vez, la diputada Karen Medina, ex PDG, detalló que no se han nombrado al titular de las seremis de Energía y de Justicia. También cuestionó al nuevo seremi de Bienes Nacional, apuntando a que es una persona recién titulada, que no tiene experiencia.

Por lo anterior, dijo que fiscalizarán su gestión y calificó de “preocupante” que se escogiera a una persona sin inexperiencia en el cargo ni profesional.

Para las legisladoras, es evidente que los partidos oficialistas están más enfocados en disputas internas para definir qué sector político ocupará ciertos cargos, en lugar de priorizar el bienestar de la ciudadanía.