La Democracia Cristiana admitió que el clientelismo y el caudillismo fueron factores en la debacle sufrida en la región del Bío Bío, con la pérdida de las alcaldías en Concepción, Tomé, Penco y Mulchén. Sin embargo, discreparon con quienes creen que debe haber un cambio en la dirigencia y principalmente del timonel nacional.

Si esos que creían que la Democracia Cristiana caminaba hacia el precipicio, no sólo nacionalmente, sino también a nivel local, hoy la ven en una camilla conectada a un ventilador mecánico.

Ese es el diagnóstico en la región del Bío Bío, tras las derrotas sufridas en el Gran Concepción y Mulchén, con la pérdida de cuatro alcaldías, lo cual fue atribuido por el diputado y vicepresidente de la Cámara Baja, Eric Aedo, a una forma antigua de hacer política, en una alusión tácita al lado Ortiz del partido.

“Seguir insistiendo en las canastas familiares, en las medallas de clubes deportivos, en el clientelismo político, finalmente nos pasó la cuenta”, criticó Aedo.

Críticas a directiva de la DC

Consultado al respecto, el ex militante y ex intendente de Concepción, Martín Zilic, fue categórico al sentenciar que la DC hoy, localmente, no es nada y que por eso quien debe asumir la responsabilidad es su presidente nacional, Alberto Undurraga.

Es más, dijo que “debería darle vergüenza al presidente nacional de la Democracia Cristiana. Yo creo que debería renunciar“.

Caudillismo por sobre decisiones colectivas

Ni el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, ni el derrotado candidato, Aldo Mardones, quisieron referirse a la compleja jornada que vivió el partido este domingo, dejando a la timonel regional, María Carolina Inostroza, el análisis.

La presidenta y reelegida concejala en Penco, si bien apuntó a algunos socios políticos como factor en los malos resultados, hizo un mea culpa, pero sin compartir que eso requiera un recambio dirigencial.

A su juicio, uno de los errores es pensar en el caudillo más que en decisiones colectivas. Es por ello que citarán a una junta regional ampliada para “reagruparnos”, ya que “no es el momento para generar divisiones”.

Sobre las palabras de Martín Zilic, el diputado Aedo dijo que es fácil criticar desde la galería, recordando la negativa respuesta que entregó cuando la DC le pidió ser el candidato a gobernador del oficialismo.