Un recurso de protección fue interpuesto en contra del Colegio de los Sagrados Corazones ubicado en Hualpén, región del Bío Bío, por parte de un apoderado quien acusa discriminación y vulneración de derechos de su hijo, quien es estudiante del mencionado establecimiento.

En conversación con BioBioChile, el tutor del estudiante -quien prefiere mantener en reserva su identidad- acusa que la situación lleva varios meses y que solo ha ido empeorando con el tiempo.

Se trata de un estudiante de enseñanza básica quien en 2018 ingresó al establecimiento. Más tarde, en 2022, fue diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista nivel 1. Es decir, dificultades en la comunicación social y comportamientos repetitivos.

Sin embargo, de acuerdo a lo relatado por el apoderado del estudiante, desde finales de 2023 , “en su establecimiento educacional se ha venido produciendo un trato discriminatorio“.

“Ha devenido en la aplicación de numerosas sanciones disciplinarias, sin contar con protocolos adecuados, y respecto de aquellos en aplicación, sin que se revistan de estrategia acorde, seguimiento, evaluación, ni retroalimentación adecuada”, se desprende del recurso presentado en el Juzgado de Garantía de Concepción.

Denuncia de apoderado contra SS.CC.

Tras el diagnóstico del niño, el apoderado requirió al colegio protocolos para enfrentar la situación.

No obstante, acusa, no existió una respuesta apropiada por parte del establecimiento. Incluso, cuenta, se generaron episodios de violencia entre pares, lo que desembocó en una solicitud de conciliación ante la Superintendencia de Educación.

“Lamentablemente, no se dio cumplimiento a los compromisos adquiridos, y el Colegio no adoptó las medidas necesarias para generar el plan de intervención y acompañamiento, adoptando protocolos inadecuados, incompletos, y a los que no se ha hecho seguimiento.”, se deja entrever en el recurso presentado respecto a los acuerdos generados en la conciliación.

En este sentido, el apoderado manifiesta que la única “solución” del colegio frente a la situación, es sancionar al estudiante mediante suspensión e incluso condicionalidad de su matricula.

“Mi hijo me dice que en el colegio lo molestan, otros compañeros lo empujan y le dicen cosas hasta el punto de que él -el estudiante- tenga desrregulaciones y desbordes emocionales. Para el colegio, la solución es suspender a mi hijo, pero a los demás nada“, comentó el tutor.

Respuesta del colegio

BioBioChile contactó al Colegio de los Sagrados Corazones para exponer la situación y recibir algún pronunciamiento respecto de lo denunciado.

Mediante un comunicado, detallaron que entregaron todos los antecedentes requeridos por las entidades correspondientes.

El Colegio ha procedido de acuerdo a lo dispuesto en la normativa educativa vigente. La Superintendencia de Educación sólo ha solicitado, vía correo electrónico, los antecedentes del caso, los que fueron entregados, no existiendo aún una resolución o pronunciamiento al respecto. Del mismo modo, se han entregado todos los antecedentes a la I. Corte de Apelaciones de Concepción. En consecuencia, el Colegio de los Sagrados Corazones de Concepción, se remitirá a lo estipulado en las instancias respectivas. Área Comunicaciones SS.CC.

Suspensión y condicionalidad

Este último mes, el estudiante fue suspendido en al menos cuatro ocasiones. De hecho, en julio de este año, quedó con la matricula condicional.

Cabe destacar que, tras su diagnóstico, el estudiante mantiene diversas terapias con especialistas, junto con el apoyo de sus padres. Lo que falta, según denuncian, es el apoyo en el establecimiento para que el niño pueda desarrollarse de manera adecuada.

De acuerdo a lo expuesto en el recurso de protección, los apoderados acusan que el establecimiento no ha aplicado protocolos suficientes para abordar las necesidades educativas especiales del alumno. También acusan discriminación y acciones arbitrarias.

El abogado representante de la familia en la causa, detalló que el estudiante “es un niño con necesidades educativas especiales que día a día ve cómo sus derechos son vulnerados por un colegio que no lo está integrando, no lo está acogiendo sino que lo aísla, discrimina y que lo culpa de las situaciones. Lo hace responsable y lo sanciona con clases”.

“Con este recurso de protección buscamos eliminar esta discriminación arbitraria diaria, para que no se siga perpetrando“, finalizó el abogado.

Superintendencia y Seremi de Educación

Al ser contactados por este medio, desde la Seremi de Educación en el Bío Bío indicaron que “si bien se trata de una acusación grave y que merece toda la atención, al seguir un curso judicial es adecuado esperar la resolución del tribunal y respetar lo que se determine”.

También fue consultada la Superintendencia de Educación en cuanto a los protocolos de acción de un establecimiento frente a estas situaciones.

Mediante un comunicado, el organismo aseguró que “los establecimientos educacionales no pueden adoptar medidas disciplinarias contra un o una estudiante si éstas se fundan -directa o indirectamente- en su diagnóstico de autismo, ya que constituiría discriminación arbitraria“.

“Éstos deben ser espacios de protección y respeto, donde se valore la diversidad, se fomente la sana convivencia entre personas distintas y se promueva la inclusión e integración“, se detalla en el escrito.

