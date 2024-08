Un joven amenazó al candidato a gobernador del Partido Republicano, Fernando Peña, luego del debate entre los siete aspirantes a la Gobernación Regional del Bío Bío. Tras llamar a Peña "cobarde" y recordarle que la seremi de Educación fue quemada durante el estallido social, el individuo profirió amenazas de muerte, mencionando un "nuevo octubre" donde personas como Peña estarán "en el paredón". Ante esta situación, el candidato fue sacado de la universidad por sus asesores, y Peña ha considerado presentar una denuncia por estas amenazas. Los organizadores del debate lamentaron lo sucedido, resaltando que la universidad debe ser un espacio de pluralismo. Aún no se ha confirmado si el joven es estudiante de la UdeC.

Un joven amenazó al candidato a gobernador del Partido Republicano, Fernando Peña, una vez que terminó el primer debate de campaña de los siete aspirantes a presidir la Gobernación Regional del Bío Bío.

Tras la instancia desarrollada en Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción (UdeC), el hombre trató de “cobarde” al candidato y exseremi de Educación del Bío Bío durante la segunda administración de Sebastián Piñera.

“Para el estallido social te quemaron la seremi (de Educación), por cagón“, añadió y cuando fue increpado por los asistentes, respondió que “él (por Peña) criminalizó a los estudiantes del Liceo Enrique Molina. Que se retracte de sus palabras”.

Luego de eso realizó una amenaza: “Va a haber un nuevo octubre y hueones como tú van a estar en el paredón, muertos y colgados”.

De acuerdo con la información de Radio Bío Bío, en medio de esa situación el candidato fue sacado de la universidad por sus asesores.

Peña se refirió a este episodio, indicando que “él me profiere amenazas bastante hostiles. Me amenaza con colgarme y llevarme al paredón y me amenaza con un nuevo estallido social. Son cosas lamentables que obviamente transgreden el ambiente y el sano debate democrático“.

También reveló que está analizando con su equipo jurídico, presentar una constancia y querella por amenazas de muerte.

El hombre se identificó como miembro de un grupo de alumnos expulsados del Liceo Enrique Molina en el contexto de Aula Segura tras el estallido social cuando Fernando Peña era Seremi de Educación.

Por su parte, los organizadores del debate lamentaron lo ocurrido, ya que la universidad debe ser un espacio de pluralismo.

Hasta el momento no se ha precisado si el joven es estudiante de la UdeC.