La Democracia Cristiana de la región del Bío Bío decidió no respaldar la candidatura a gobernador regional de Alejandro Navarro, tras una reunión en Concepción donde se discutía su programa de gobierno y su posición respecto a Venezuela. La falange dejó en libertad de acción a sus militantes, pero no apoyarán candidaturas de derecha. El presidente del partido, Alberto Undurraga, enfatizó la importancia de respaldar candidatos que apoyen la democracia, tanto en Chile como en Venezuela. La directiva canceló la junta prevista con Navarro, mientras que el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo, señaló que no se puede apoyar a alguien que se declare aliado de Maduro. Con esta decisión, los militantes de la DC solo tienen como opciones a Ana Araneda de Demócratas y Javier Sandoval de Igualdad para la elección de gobernador regional.