Las investigaciones continúan para esclarecer el crimen de un hombre encontrado muerto en el maletero de un vehículo en Hualpén, Región del Bío Bío. Se destaca que una cámara de seguridad en el sector no estaba operativa, siendo instaladas por delitos previos en la zona, como el hallazgo de un cuerpo decapitado cerca del lugar un año atrás. La identidad de la víctima aún no ha sido determinada, pero se sabe que le cortaron un dedo y dejaron flores en la escena. El vehículo encontrado era arrendado para trabajar en una aplicación móvil. La brutalidad del crimen lleva a investigar si la víctima fue torturada antes de morir, mientras que los residentes locales expresan su malestar por la recurrente violencia en la zona. A la fecha no hay detenidos, pero la persona que arrendó el vehículo ya prestó declaración a Carabineros.