A 90 días del hallazgo de los cuerpos calcinados de los carabineros Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal en Cañete, todavía no se logra dar con quienes fueron responsables del macabro hecho. Esto a pesar que momentos después de la noticia, tanto la ministra del Interior como otras autoridades, e incluso el Fiscal Nacional dijeron que habían pistas al respecto. La Fundación de Víctimas del Terrorismo de la Provincia de Arauco y la diputada Karen Medina expresan preocupación por la falta de justicia y atribuyen la demora a la falta de herramientas policiales y presiones a fiscales y policías. La investigación sigue a cargo del fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, quien no ha informado sobre avances en el caso.

Han transcurrido 90 días desde el hallazgo de los tres cuerpos calcinados de Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal. Los carabineros habían concurrido al sector Antiquina de Cañete para verificar el cumplimiento de un arresto domiciliario y en ese contexto fueron asesinados.

Sólo 48 horas después del crimen, tanto la ministra del Interior, Carolina Tohá, como la delegada presidencial, Daniela Dresdner, informaron que existían pistas para dar con los responsables, y al cumplirse un mes el propio fiscal nacional, Ángel Valencia, aseguró que era cosa de tiempo la comparecencia de los homicidas ante los tribunales.

Sin embargo, hoy se cumplieron tres meses y aún nada.

Sin respuestas en caso de Carabineros asesinados en Cañete

Para el presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo de la Provincia de Arauco, Fernando Fuentealba, esa es la tónica, la falta de justicia, lo que es preocupante, subrayó.

“Nos sigue preocupando esta situación, porque es una respuesta constante que hemos recibido las víctimas. Hay más de 360 causas cerradas, no hay investigación, no hay víctimas citadas a declarar. Esto no avanza, está estancado. Los anuncios son solo un slogan publicitario para bajar la temperatura ambiente”, criticó Fuentealba.

La diputada del distrito, Karen Medina, acusó que es la falta de herramientas de las policías lo que está incidiendo en el fracaso de las investigaciones, sin que el gobierno quiera apurara esas leyes.

“Es decepcionante. Sabemos que hay cosas que se pudieron, pero aún así, este Gobierno no ha tenido el compromiso de querer acabar con el terrorismo (…) La ciudadanía, los comentarios que hacen, van en la línea de que se conocen quienes son las personas, pero más allá para ellos también es delicado y complejo, porque viven en la misma zona; se sienten intimidados, amenazados“, explicó Karen.

“Claramente todo el mundo sabe”

Sobre esto último, el conocimiento que los habitantes del área tendrían de los responsables del triple homicidio, coincidió el vocero de las víctimas, deslizando que la falta de resultados en las pesquisas también tiene que ver con las amenazas a fiscales y policías.

Por ello, Fernando Fuentealba apuntó y dijo que “sabemos claramente que la orgánica Resistencia (Mapuche) Lafkenche es la responsable, que es el brazo armado de la CAM que todavía sigue activo en el cono sur de la provincia de Arauco”.

“Claramente todo el mundo sabe, pero también tenemos súper claro que los fiscales y muchos policías están absolutamente amenazados. Es por todos sabido que en cono sur de la provincia de Arauco muchos fiscales están amenazados”, añadió.

La indagatoria está a cargo del fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, quien últimamente no se ha referido a los avances o falta de resultados en la pesquisa.