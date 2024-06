El Consejo de Defensa del Estado (CDE) embargó propiedades a tres imputados en la arista Fundación En Ti del Caso Convenios en la región del Bío Bío, con el objetivo de recuperar parte de lo defraudado o pagar posibles multas resultantes de un juicio. La medida cautelar impuesta prohibe a los imputados vender o transferir propiedades a su nombre, incluyendo inmuebles de ex funcionarios del Gobierno Regional y un tío del ex jefe de gabinete del gobernador. La diputada Flor Weisse discrepó con la defensa de que el embargo de bienes sea desproporcionado, mientras que el diputado Eric Aedo solicitó que la investigación alcance a los autores intelectuales del fraude. La Fundación En Ti es la única arista con formalizados de las 13 abiertas por la Fiscalía hasta el momento.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) embargó propiedades a tres imputados en la arista Fundación En Ti del Caso Convenios, en la región del Bío Bío.

Esta medida busca recuperar parte de lo defraudado o cancelar eventuales multas que pueda determinar un juicio.

Fue a través de un escrito ingresado al Juzgado de Garantía de Concepción que se conoció lo que técnicamente es una medida cautelar.

En este caso, se traduce en la prohibición para los imputados de vender o transferir propiedades a su nombre.

El Consejo de Defensa del Estado había pedido reservadamente el embargo de los inmuebles, dos del ex administrador del Gobierno Regional, Rodrigo Martínez; una casa del ex jefe de Desarrollo Social del Gore, Simón Acuña, y tres propiedades de Eduardo Quezada, tío del ex jefe de gabinete del gobernador Rodrigo Díaz y además dueño de una consultora que trabajó con la Fundación En Ti.

Sobre la cautelar respecto de su cliente Eduardo Quezada, el abogado Andrés Cruz, sostuvo que se trata de algo desproporcionado, si lo que se busca es asegurar el pago de eventuales multas.

La respuesta a esa defensa vino de la diputada Flor Weisse, discrepando que el embargo de bienes sea algo desproporcionado.

El diputado Eric Aedo, por su parte, pidió que la investigación llegue a los autores intelectuales del fraude, más allá -dijo- del trabajo para recuperar los fondos defraudados.

Hasta ahora la Fundación En Ti es la única arista con formalizados, de las 13 abiertas por la Fiscalía, estando fijada la nueva formulación de cargos por los dineros entregados a la Fundación Mi Hogar Asuncionista.