Un sumario fue iniciado por la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) tras la asesoría proporcionada por uno de sus abogados a una usuaria que enfrentaba el remate de su departamento. La mujer acudió a la CAJ en Concepción en octubre de 2022 por una deuda de $22 millones con el Banco Santander. Tras varios abogados de la CAJ intervenir en su caso, en octubre de 2023 la usuaria aceptó la representación de Carlos Samur, abogado de la Corporación, quien le propuso comprar el inmueble para saldar la deuda y permitirle seguir viviendo en él. Sin embargo, el acuerdo no se concretó, el departamento fue rematado por el banco por 50 millones de pesos, y la CAJ facilitó a la usuaria cerca de 25 millones de pesos, el saldo restante después de pagar la deuda. La CAJ investiga si hubo irregularidades en la conducta del abogado.

Un sumario realiza la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) por la asesoría que entregó un abogado del organismo a una usuaria que pidió ayuda frente a la amenaza de remate de su departamento.

De manera privada, el abogado ofreció a la mujer comprar el inmueble, lo que sin embargo no se concretó y el departamento terminó siendo rematado por el banco.

En octubre del 2022, Marta Figueroa llegó a la CAJ en Concepción, región del Bío Bío, solicitando representación en una demanda del Banco Santander.

Lo anterior, por la deuda de $22 millones que tenía por concepto de un crédito hipotecario.

Durante un año actuaron en la causa varios abogados de la Corporación, hasta que en octubre de 2023 la mujer le da patrocinio a Carlos Samur, abogado también de la repartición pública.

Marta Figueroa indicó que conoció a Samur en las oficinas del organismo en calle Freire, solicitándole que encontrara a alguien interesado en comprar su departamento.

Finalmente, llegaron a un acuerdo a través del cual él saldaría la deuda con el banco, se quedaría con la propiedad, pero permitiéndole seguir viviendo en el inmueble.

Abogado sostiene que no hubo mala conducta de su parte

Consultado Carlos Samur si no fue irregular su propuesta y su conducta en general, sostuvo que no porque actuó como abogado particular.

Agregó que fues la propia clienta quien decidió no cumplir el acuerdo de no cancelar la deuda al banco.

No obstante, esto es desmentido por la mujer, quien expresó que el acuerdo con Samur era la única salida para ella poder seguir viviendo en el departamento, aunque la propiedad quedara en manos del abogado.

La situación fue denunciada a la Corporación de Asistencia Judicial, cuyo director (s) de Acceso a la Justicia, Luis Núñez, indicó que se ordenó un sumario que determine lo que ocurrió y si el abogado del organismo incurrió en alguna irregularidad.

finalmente, departamento fue rematado en 50 millones de pesos, gestionando la Corporación de Asistencia Judicial la entrega a Marta Figueroa de cerca 25 millones de pesos.

Es decir, el saldo que quedó después que el banco se pagara de la deuda.