En la próxima sesión del concejo municipal de Coronel se analizará el duro informe de Contraloría que apunta al alcalde Boris Chamorro como responsable de diversas irregularidades, entre ellas, la contratación de una amiga en el Departamento de Educación Municipal, quien es hermana de la directora de Desarrollo Comunitario y no cumplió con sus labores. La investigación, que duró cuatro años, reveló faltas al principio de probidad y la no comparecencia del alcalde en cinco citaciones, además de vulnerar un secreto de sumario. La concejala Carmen Madinagoitía respaldó el informe de Contraloría y no se descarta una denuncia por "notable abandono de deberes" ante el Tribunal Electoral.