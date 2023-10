Alejandro Tudela, ingeniero en transporte y docente de la Facultad de Ingeniería de la UdeC, y Alejandro Valdebenito, presidente nacional del Colegio de Expertos en Prevención de Riesgos de Chile, coinciden en que los conductores de buses no respetan la señalización y se exponen a colisionar con el Biotren.

En poco más de un mes, se han registrado varios siniestros ferroviarios que involucran a buses de pasajeros y el Biotren en San Pedro de la Paz, en la región del Bío Bío. La colisión más grave dejó siete personas fallecidas. Estos hechos han generado preocupación por la seguridad vial en la zona.

Ante esta situación, el ingeniero en transporte y académico de la Universidad de Concepción (UdeC), Alejandro Tudela, entregó su análisis y propuestas a corto plazo para evitar este tipo de siniestros.

Según Tudela, lo primero que hay que aclarar es que estos hechos no son accidentes, sino negligencias. “Un accidente es algo que no puedes controlar, y en este caso, ciertamente en dos casos, hubo negligencia por parte de un conductor que cruzó por dentro de la vía y no respetó la señalización. En el caso de septiembre, había una barrera abajo, está la señal luminosa, y la persona pasó igual“, explicó.

El académico indicó que hay varios cruces en San Pedro de la Paz que han sido vandalizados y que tienen sistemas automáticos dañados o con señal manual. Sin embargo, afirmó que eso no exime de responsabilidad a los conductores, que deben ser precavidos y respetar las señales preventivas. “Aunque tengas la mejor señalización, si la gente no es precavida en el uso de circulación por el sistema, hay una chance de que haya un evento como el de ayer o hace un mes“, sostuvo.

Tudela agregó que las soluciones a corto plazo son complejas y requieren una inversión. Entre ellas, mencionó reparar la señalización, colocar guarda cruces o personas que controlen el paso de los vehículos y los peatones. No obstante, insistió en que lo más importante es promover conductas responsables sobre el manejo, especialmente del transporte público. “Cuando eres conductor de transporte público, tú expones a mucha gente, que confía en ti”, dijo.

El ingeniero proyectó que cuando se termine el Puente Ferroviario y aumente la frecuencia del Biotren, será necesario agilizar las desnivelaciones que están estudiadas para evitar más colisiones entre buses y trenes.

Control a salud mental de conductores

Por su parte, el presidente nacional del Colegio de Expertos en Prevención de Riesgos de Chile, Alejandro Valdebenito, coincidió con Tudela en que los conductores deben respetar de forma irrestricta las normas del tránsito y tener una formación -capacitación- adecuada en temas de prevención. Además, planteó otras medidas para mejorar la seguridad vial en los cruces ferroviarios.

Entre ellas, Valdebenito propuso “aumentar las exigencias en materiales de prevención para las empresas de transporte público; mejorar las barreras duras que impidan el paso indebido de los vehículos; controlar el estado de salud mental de los conductores y establecer responsabilidad penal para los dueños de estas empresas en caso de accidentes”.

Valdebenito también señaló que muchas veces los conductores asumen riesgos por las presiones de cumplimiento de tiempos y traslados.

Por eso, sugirió que las licitaciones del transporte público incorporen exigencias en materias de seguridad y la presencia de expertos en prevención de riesgos. “Muy pocas empresas de este rubro los tienen incorporado a sus modelos de gestión“, cerró.

Registro de este 05 de octubre, enviado por auditores de Radio Bío Bío, da cuenta que conductores no respetan barrera en cruce ferroviario: