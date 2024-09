Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La Fuerza Aérea de Chile (FACh) reveló los resultados sobre el tráfico aéreo no identificado detectado en el Estrecho de Magallanes el pasado 27 de agosto, situación que generó el despegue de aeronaves para su identificación. La aeronave no pudo ser confirmada y desapareció de los radares. Tras agotar esfuerzos de identificación, se despacharon más aeronaves para reconocer la zona. La FACh destacó que todo ocurrió en condiciones nocturnas sin limitaciones meteorológicas, sin embargo, no se pudo confirmar una violación del espacio aéreo chileno. Fueron descartados los rumores iniciales de una posible incursión aérea desde Argentina.