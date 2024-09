"Yo sólo leo las menciones": las declaraciones del "jet set" deportivo a la PDI por casas de apuestas

—Yo sólo leo las menciones.

En esos términos declaró ante la PDI una buena parte del “jet set” deportivo nacional. Se trata de periodistas, exfutbolistas y rostros de TV que debieron prestar testimonio tras decretarse la reapertura de la causa judicial contra las casas de apuestas.

La indagatoria busca dilucidar quienes están detrás del arribo masivo a Chile de las plataformas de juegos, las que siguen operando pese a que fueron declaradas ilegales por la Corte Suprema.

En la lista de testigos aparecen figuras conocidas, particularmente panelistas y conductores de ESPN.

La PDI intentó también llegar al representante estrella de la Generación Dorada del fútbol chileno, Fernando Felicevich, sin poder ubicarlo. Actualmente se encuentra en calidad de imputado en la indagatoria.

Declaraciones calcadas

Según información recopilada por BBCL Investiga, las diligencias se concretaron durante junio y julio pasado e incluyeron los testimonios de los periodistas deportivos Grace Lazcano, Gustavo Huerta, Cristian Caamaño, Cristian Sánchez y Francisco Sagredo.

Además entregaron su declaración los exjugadores de fútbol Diego Rivarola, Jean Beausejour y Dante Poli, quienes se desempeñan como comunicadores del mencionado canal deportivo. Otros como Jorge Valdivia y Mauricio Pinilla mostraron disposición inicial a concurrir a la PDI, pero a la hora de ser contactados no respondieron a los llamados.

La mayoría de los rostros de TV que declararon ante la PDI fueron consultados en específico por las menciones que se realizaban en los programas de ESPN a la plataforma “micasino.com”.

De acuerdo a los testimonios revisados por este medio, prácticamente todos respondieron en los mismos términos: se realizaban menciones al aire y los contratos le incumbían directamente al canal y su área comercial, y en ningún caso a los rostros que los realizaban.

Grace Lazcano, que trabajó en la señal entre 2021 y febrero 2024 —en particular en los programas FSHOW y F360—, explicó básicamente esa dinámica: “Estos programas mantenían diferentes auspicios, uno de ellos correspondía a “micasino.com”, donde las menciones comerciales incluían historias supuestamente reales de personas que habían apostado y que habían ganado dinero utilizando la plataforma de “micasino.com”, las menciones además incluían posibles retornos según la apuesta que se realizara”.

También recordó la pegajosa frase que solían utilizar al cierre del espacio publicitario: “Juega, gana, y sobre todo cobra”. A nivel personal, recalcó que nunca tuvo “una relación comercial con ellos ni tampoco me contactaron para promocionarlos en forma particular a través de mis redes sociales”.

El periodista Gustavo Huerta, en tanto, fue en la misma línea: “En ESPN solo me remito a leer las

menciones que el área comercial establece para cada programa y eso ha sido así en todos los canales y medios de comunicación en los que he trabajado, es decir, esa mención no tiene ninguna relación directa que me lleve algún beneficio económico o de otro tipo personal”.

En ese mismo sentido, explicó que no conoce los contratos de sponsoring que realizan los canales donde trabaja. “Personalmente promuevo otro tipo de cosas en mis redes sociales y en ningún caso me he visto vinculado a lo que tiene relación con casinos o casas de apuesta, físicas o virtuales”.

Francisco Sagredo, por su parte, declaró que nunca recibió pagos o comisiones por las menciones que realizaba a “micasino.com”, ya que aquello es parte del área comercial del canal y no de panelistas o conductores: “Yo solamente recibo mi sueldo mensual por el trabajo que hacía en el programa y cumpliendo las funciones que estaban en mi contrato”, dijo.

Explicó que tampoco ha promocionado ninguna plataforma de apuestas en sus redes sociales, aunque sí admitió haber recibido ofrecimientos desde otras marcas del rubro. “Nunca he aceptado, no es mi intención dedicar mi espacio personal dentro de mis redes a este tipo de promociones”, afirmó.

Cristian Caamaño se expresó básicamente en los mismos términos cuando declaró el 15 de julio pasado.

El único que se salió del molde fue Cristian Sánchez. Por un lado señaló lo mismo que sus pares respecto a las menciones en pantalla, pero reconoció haber promovido en sus redes sociales personales a la plataforma “Betano”.

“Se acercaron a mi ofreciéndome un acuerdo comercial para ello, por lo que procedí en dos oportunidades a hacer promoción mediante dos publicaciones en el feed de la red social Instagram, no volviendo a tener este tipo de publicaciones”. Sin embargo, no entregó mayores detalles de dicho pacto ni los montos recibidos por lo realizado.

Figuras del fútbol ante la PDI

También en su calidad de trabajadores de ESPN declararon exfutbolistas profesionales como Diego Rivarola, ídolo de la Universidad de Chile; Jean Beausejour, figura de la generación dorada del fútbol chileno; y Dante Poli, exdefensa de Universidad Católica.

Respecto de las funciones en su casa televisiva señalaron prácticamente lo mismo. E incluso menos, pues en su rol de panelistas ni siquiera les correspondía hacer las menciones. Sólo escuchaban a sus compañeros realizarlas.

De los tres, Rivarola fue el único que reconoció haber trabajado con casa de apuestas en sus redes sociales. “Esto no era en forma permanente, si no que algo esporádico. Es decir, por eventos específicos que fueran programados por estas plataformas, además respecto de esto puedo señalar que no siempre existió un pago en dinero asociado”, dijo.

No obstante, tampoco profundizó en cómo le retribuían el servicio o cómo funcionaba el sistema de pago.

Beausejour, en tanto, fue más enfático e incluso arremetió contras las casas de apuestas: “He sido una de las personas que aún recibiendo ofertas de estas plataformas no las he aceptado, dado que no tengo intención de trabajar con ellas”.

Mientras que Poli se anticipó a cualquier reproche si es que existiera alguna red social a su nombre: “No son cuentas oficiales que yo mantenga por mi o por terceros, si no que pueden corresponder a personas que no conozco y que no tengo relación comercial alguna, por lo tanto, no he utilizado ese medio para promocionar sitios de apuestas o casinos en línea, como así tampoco he utilizado algún otro medio de comunicación para ello”.

Otros como Jorge Valdivia y Mauricio Pinilla mostraron disposición inicial a concurrir a la PDI, pero a la hora de ser contactados para concretarlo no respondieron. Este último tiene un programa en Radio Agricultura que es auspiciado fundamentalmente por la plataforma Latamwin y también le ha hecho publicidad en sus redes sociales personales.

Clark y Felicevich

En el caso de Fernando Felicevich, el representante de jugadores más importante del fútbol criollo, fue convocado en calidad de imputado “por su relación con las casas de apuestas deportivas”.

Sin embargo, para la PDI no fue posible ubicarlo en Chile, pues los registros de la propia policía dan cuenta que se encuentra fuera del país desde enero.

Por su parte, también fue citado el presidente del directorio de Azul Azul, Michael Clark, quien tampoco acudió. Sí envió a la abogada Catalina Valdés en su representación, asociada del estudio Albagli Zaliasnik.

“Clark no cumple el rol de representante legal de Azul Azul”, aseguró. Respecto a los contratos con casas de apuestas realizados por la concesionaria, señaló que “hasta el año 2023 estuvo vigente un contrato suscrito entre Azul Azul S.A. y una empresa que representaba la promoción y publicidad a la marca “Betano” en el mercado”. No obstante, dicho pacto lo firmaron otros apoderados de la compañía y no Clark.

Eso sí, no se refirió al actual contrato con JugaBet, plataforma que se presentó como auspiciador principal del club a inicios de 2024, y cuya historia está estrechamente ligada a Parimatch, una gigante del rubro que fue sancionada y expulsada de su natal Ucrania por respaldar operaciones relativas a la invasión rusa.

La defensa de Azul Azul y los clubes pendientes

Mediante la representación de Valdés, Clark hizo presente una diferencia conceptual entre los juegos de azar y las apuestas deportivas para intentar justificar la operación de las casas de apuestas en el país.

“Es importante señalar que los primeros se refieren a aquellos en los que predomina la suerte por sobre la habilidad del apostador, y que normalmente se encuentras prohibidos. Mientras que las apuestas deportivas derivan directamente de un juego de destreza física, en el que es predominante la habilidad física de una persona, lo que puede estar o no unido a la habilidad intelectual o estrategia”, detalló.

A juicio de ellos, “en estos casos estamos frente a un contrato aleatorio que se encuentra permitido por la normativa nacional. Esta diferenciación es del todo relevante para los hechos que se están investigando”, remarcó la abogada.

Con todo, si bien la PDI realizó las diligencias encargadas por Fiscalía, no todas las personas requeridas se presentaron a testificar. Al mismo tiempo la policía civil sugirió que aquellas declaraciones que se deban realizar fuera de la Región Metropolitana sean requeridas por las unidades de las localidades correspondientes a los clubes de fútbol que correspondan.

Por ejemplo, el presidente de Club de Deportes La Serena, Cristian Contador; el presidente de Ñublense de Chillán, Sergio Gioino; el presidente de Coquimbo Unido, Jorge Contador; y el presidente de Everton de Viña del Mar, Pedro Cedillo.

Lo mismo para el caso de Deportes Unión La Calera respecto de su auspiciador Betway; además de Cobresal en El Salvador, a quienes se les pedirá lo mismo, aunque sobre la plataforma Rojabet.