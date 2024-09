Leonor Varela, la destacada actriz chilena, en conversación con Martín Cárcamo durante su programa De tú a tú, reveló que le han pedido matrimonio en cuatro oportunidades.

De hecho, entre los pretendientes está uno de los protagonistas de la película Titanic.

En la entrevista pasaron por los pasajes más importantes en la vida de la actriz, como la enfermedad de su padre, crecer en el extranjero, el fallecimiento de su hijo Matteo, su carrera y sus relaciones más importantes.

Respecto a esto último, Martín le consultó si es que había tenido muchas parejas, a lo que ella respondió que generalmente terminaba luego que le pidieran matrimonio.

En ese momento relató que le pidieron nupcias en cuatro ocasiones, a los 22 años, 27, 32 y a la “cuarta dije que sí”.

A los 27 años, cuenta, aceptó el anillo, revelando que esa persona fue quien interpretó a Marco Antonio en la película Cleopatra, protagonizada por Varela.

Este actor es nada menos que Billy Zane, el malvado Cal Hockley de la película Titanic.

Leonor Varela y su relación con Billy Zane

“Sí, estuve de novia con él”, siguió relatando Leonor Varela, quien, previo a contar cómo ocurrió esto, dijo “todo mal”.

“Estaban ensayando una obra sobre The Doors, en San Diego, donde él cantaba”, añadió Varela. En ese momento, según el relató, Zane se puso a cantar frente a todo el mundo, se acerca a la actriz, se pone de rodillas y le acercó el anillo.

Producto del choque cultural, ya que ella vivió mucho tiempo en Francia, no entendía mucho qué fue lo que ocurrió, pero aceptó el anillo un poco descolocada.

“Me entró una crisis de pánico en la noche en el hotel, llegué y se lo tiré. Le dije ‘cómo me haces esto en público’. Después entendí que también era un problema de idiosincrasia. En francés nos decimos fiancé como decimos mi pololo. En Estados Unidos, my fiance es como mi prometido. Entonces yo lo llamaba mi fiancé que era lo que yo decía. Entendió que yo quería que me pidiera matrimonio”, explicó la actriz, Leonor Varela.