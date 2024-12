Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Una ballena de 16 metros aproximadamente varó muerta en la playa Las Conchitas de Isla Negra, región de Valparaíso. Las autoridades locales y Sernapesca decidieron dejar el cadáver en el lugar hasta que se degrade de forma natural, siendo identificada como una ballena de aleta hembra con una data de muerte de entre 4 a 5 días. El naturalista José Luis Brito examinó el cetáceo, no presentaba heridas ni golpes, sugiriendo que estaba enferma, aunque tenía mordidas de tiburones post mortem. La encargada del borde costero, Marcela Muñoz, instó a la comunidad de El Quisco a no acercarse al lugar para evitar aglomeraciones, ya que a pesar de no representar un peligro para las personas, se recomienda mantener distancia de los roqueríos.