La Empresa Sanitaria de Valparaíso (Esval) no llegó a un acuerdo con la Superintendencia de Servicios Sanitarios para el ajuste tarifario del agua del periodo 2025-2030, por lo que una comisión de expertos deberá decidir el valor en un plazo de 30 días, sin cifras intermedias. El Superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, espera que las tarifas no suban excesivamente y señala que, a diferencia de Aguas Andinas, no lograron acuerdo con Esval. Mientras tanto, Alejandro Salas, gerente regional de Esval, destaca la necesidad de inversiones para mantener la continuidad del servicio, con tarifas que reflejen dicha inversión. La empresa afirma que busca tarifas costo-eficientes para autofinanciar sus operaciones.