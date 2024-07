Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Un incendio afectó al módulo 114 de la cárcel de Valparaíso, ubicada en el Camino La Pólvora, provocando la movilización de al menos cinco unidades de Bomberos. Las imágenes mostraron la presencia de fuego en el recinto, sin embargo, Bomberos confirmó que lograron controlar la situación y no se reportaron personas heridas. Gendarmería señaló que se trató de un amago de incendio en una celda deshabitada, posiblemente originado por un cortocircuito. La población penal se encontraba en el sector gimnasio, por lo que no se registraron afectados entre internos ni funcionarios, aunque no se entregaron detalles sobre evacuaciones ni allanamientos.