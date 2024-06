Diez familias continúan viviendo al interior del edificio Euromarina 2 de Reñaca, Viña del Mar, pese al socavón que amenaza su estructura y que provocó la declaración de inhabitabilidad por parte de la Dirección de Obras Municipales (DOM).

Roberto Rojas, vecino del siniestrado edificio, explicó que las familias permanecen en el lugar debido a problemas económicos.

“Todavía hay como 10 familias que siguen viviendo ahí, con toda la problemática, porque no tienen económicamente cómo salir del tema y nadie los apoya tampoco. Creen que la gente, por vivir ahí, es gente que tiene los medios suficientes como en enfrentar el tema… no se meten, no más. Pero la gente sigue viviendo ahí con los temas del agua, sin agua para evacuar sus baños y comprando agua para cocinar”, detalló.

En ese contexto, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso llamó a los residentes que no han abandonado la estructura a que tomen medidas de resguardo. En esta misma línea, la Municipalidad de Viña del Mar comprometió apoyo a los afectados por emergencia.

La delegada presidencial regional subrogante, Paula Gutiérrez, comunicó que los residentes deben tomar resguardos y que la responsabilidad hoy recae en la administración del edificio.

“La coordinación respecto de la seguridad del Euromarina por ley le corresponde a la administración del edificio y específicamente, dada la inhabilitabilidad declarada por la DOM el municipio de Viña del Mar, son quienes deben fiscalizar que se está cumpliendo la inevitabilidad”, expresó Gutiérrez.

Además, recalcó que “el llamado siempre al que las personas puedan tomar medidas preventivas, porque el riesgo siempre se encuentra declarado y por tanto el llamado que le hacemos a la familia es a que tomen los resguardos necesarios”.

Por su parte, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, comprometió el apoyo de la Municipalidad para los residentes afectados por la emergencia.

“Las personas están haciendo todos sus procesos, nosotros les estamos acompañando. Es un proceso sin duda duro y como municipio nosotros no nos perdemos, nos vamos a poner al lado de la familia y ayudarles en todo lo que necesiten”, declaró la jefa comunal.

Hasta el momento, la cantidad de residentes que se mantienen al interior del Edificio Euromarina 2 es indeterminada.