A la altura del paradero 8 del sector de Achupallas, vecinos de la Villa Independencia, de la comuna de Viña del Mar, se manifestaron en horas de la mañana de este lunes en el Camino Internacional.

Los carteles contenían consignas como “¿dónde está la ayuda del estado?, y “dónde están las platas recaudadas para los damnificados”.

Todo esto, en medio de las lluvias que no cesaron en horas de la mañana en los sectores afectados.

La delegada presidencial regional de Valparaíso, Sofía González, fue consultada por esta situación.

Primero, detalló que poseen un protocolo que incorpora eventuales evacuaciones preventivas y habilitación de albergues, en caso de ser necesario, algo que hasta el momento no ha sido elevado a la delegación desde los municipios.

Y segundo, hizo un llamado a la transparencia respecto a la administración de los dineros recaudados en estas causas benéficas

En los dos informes que Desafío Levantemos Chile posee en su apartado de transparencia, se indica que, en la cuenta pública del movimiento “Levantemos la Quinta”, se recaudó un aproximado de 6 mil millones de pesos, beneficiando a más de 101 mil personas.

En este sentido, en el Festival de Viña del Mar fueron cerca de 80 millones de pesos.

Ignacio Serrano, director ejecutivo de Desafío Levantemos Chile, entregó detalles de las futuras inversiones con estos recursos.

Kathy habita con su familia en el sector de la calle Augusto Dalmar de la Villa Independencia, e indicó que la municipalidad está entregando constantemente cajas con alimentos que son distribuidas por delegados a las casas afectadas.

El problema, según dijo, es habitacional: tiene relación con casas de emergencia que llegan sin conexiones sanitarias y de agua caliente.

Responsabilidades políticas en reconstrucción

También habló respecto a estas deficiencias el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, que dijo entender las movilizaciones de los damnificados del sector de Achupallas.

La autoridad regional calificó el proceso de reconstrucción como lento y fallido, apuntando a la demora en la entrega de soluciones básicas para garantizar los derechos de quienes se vieron afectados.

El gobernador incluso apuntó directamente contra carteras de Gobierno, asegurando que “el Ministerio de Vivienda no construye viviendas, el Ministerio de Agricultura no entrega alimentos y el Estado no garantiza la reposición del alumbrado público, ni la reposición del agua”.

Aseguró que parte del problema recae en la delegación a instituciones privadas de responsabilidades que, a su juicio, deberían ser del Estado.