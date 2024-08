El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, desde la región del Bío Bío, descartó la implicación de funcionarios policiales en el robo a Brinks en Rancagua. En compañía de la ministra del Interior, Carolina Tohá, presentó un sistema de denuncias para Carabineros en Los Ángeles. Afirmó que, aunque no hay antecedentes detallados, se investigará a fondo y tomarán medidas drásticas si algún miembro de la institución está involucrado. Yáñez elogió la labor policial en el robo, mencionando la detención de 18 personas y la recuperación de evidencia. Subrayó que no tolerarán la conexión de personas de la institución con delincuentes.

Al ser consultado, desde la región del Bío Bío, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, descartó que existan antecedentes que vinculen a funcionarios policiales en el robo a Brinks en Rancagua.

En la instancia, Yáñez participó junto a la ministra del Interior, Carolina Tohá, en la presentación de un sistema de denuncias, reclamos y felicitaciones para Carabineros en Los Ángeles.

“No existe ningún antecedente que de cuenta con mayor detalle de aquello, lo que no significa que no se va a investigar, que no se va a buscar toda la información necesaria”, dijo el mandamás de Carabineros.

Agregando que “en el caso de que hubiese alguna persona de la institución involucrada en alguno de estos hechos, créame que no nos vamos a demorar ni un segundo, ni un milímetro, en tomar las decisiones más drásticas con ellos. No lo vamos a permitir”.

A la vez, Yáñez destacó la labor policial ocurrido el pasado 16 de agosto en el cinematográfico robo.

“Se enfrentaron a disparos con criminales, se logró la detención de 18 personas y se logró establecer y recuperar evidencia para poder tratar de esclarecer este hecho”, dijo.

Finalmente, reiteró que “por el momento, no hay ningún antecedente que de cuenta de ello, pero si lo hubiera, no nos vamos a demorar ni un segundo, ni un milímetro, en tomar la decisión que hay que tomar, y que es una sola”.

“No puede haber en la institución personas que estén involucradas o comprometidas con delincuentes”, cerró el general director de Carabineros.