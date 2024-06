Un tenso diálogo protagonizó el presidente Gabriel Boric con dirigentes de la junta de vecinos de la población Silva Henríquez de Punta Arenas, durante su visita a la región de Magallanes.

Todo comenzó cuando las vecinas confrontaron al jefe de Estado para pedirle que las autoridades salgan a terreno. “El gobernador nunca nos ha recibido a nosotros con nuestras problemáticas”, denunciaron.

Ante eso, Boric respondió “quiero entender lo que está pasando allá, lo voy a conversar de todas maneras con el gobernador. Es independiente, no depende del gobierno (…) sin avisar, voy a ir de sorpresa a ver qué está pasando”.

Pese a eso, las representantes de la JJVV dijeron “muchas veces usted, quizás, no sabe las problemáticas que tienen los vecinos acá en Punta Arenas”. El Presidente de la República respondió.

“Muy buena cosa que me cuenten. Para eso estamos las autoridades, para escucharlos”, indicó. Aún así, el diálogo continuó abordando denuncias de las habitantes de la ciudad natal de Boric, sobre personas extranjeras.

“Tienen casas, tienen salud, tienen educación… tienen todo gratis”, reclamó una vecina. Sobre eso, el jefe de Estado refutó “eso no se lo voy a aceptar. No, es que no porque no es cierto”.

Agregando que “acá a nadie se le está regalando nada de la nada. Ese mito que a los extranjeros se le regala casa porque son extranjeros, no es cierto”.

Acto seguido, el mandatario emplazó a la dirigenta a mostrarle un caso. “Dígame un caso. No me diga ‘yo tengo gente’, señora, dígame un caso, nombre y apellido y yo voy a verificar ese caso”.

Revisa el registro (gentileza de Emol):