La Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipal (Confusam) de Los Ríos manifestó su descontento al no ser convocados a la mesa de seguridad de salud de la provincia del Ranco, liderada por la Delegación Provincial, para abordar los problemas de seguridad en los centros de atención primaria.

La Confusam de Los Ríos no descartó movilizarse si no son incluidos como confederación a la mesa de seguridad de salud de la provincia del Ranco, acusando que no hay un trabajo articulado para prevenir hechos que pongan en riesgo a los funcionarios.

Molestia existe en la Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipal, tras asegurar que no han sido convocados a la instancia encabezada por la Delegación Provincial del Ranco para abordar los problemas de seguridad que enfrentan en los centros de atención primaria y que en los últimos días ha generado la preocupación a nivel nacional.

La presidenta de la Confusam en Los Ríos, Makarena Albornoz, explicó que sí tienen participación en la mesa de seguridad, pero sólo con dirigentes comunales, lo que significa que se expongan demandas locales y no regionales, solicitando ser incluidos como gremio.

El cuestionamiento de la dirigente se enfoca en que no existe un trabajo articulado para prevenir hechos de violencia en centros de salud de las comunas ubicadas en la provincia del Ranco, como sí ocurre, por ejemplo, en la provincia de Valdivia.

Descontento por el cual la presidenta de Confusam en Los Ríos no descartó movilizaciones a raíz de esta molestia con la Delegación Provincial del Ranco.

Sobre el tema se refirió el delegado provincial del Ranco, Alejandro Reyes, comprometiéndose a convocar a la Confusam a nivel regional.

Además, Reyes aseguró que existen avances importantes como la instalación de mesas en las uatro comunas del Ranco, agregando que pronto se llevará a cabo la sexta versión de esta instancia de trabajo.

En dicha oportunidad, también participan otras instituciones como Carabineros, el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones, entre otras entidades que sirven para hacer el seguimiento a la denuncia por hechos de violencia que han afectado a los funcionarios.