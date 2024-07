Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La Fiscalía formalizará al ex rector de la Universidad Austral, Óscar Galindo, por presunta administración desleal y apropiación indebida durante su gestión, tras detectarse un contrato millonario con un supuesto trabajador que no realizaba las funciones correspondientes. La querella plantea que el ex rector habría causado un perjuicio de más de 60 millones de pesos a la casa de estudios. Tras más de dos años de investigación, se fijó la audiencia de formalización para el martes 3 de septiembre, donde Galindo deberá comparecer o enfrentar una orden de detención.