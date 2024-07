Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Mediante recursos de emergencia, el Seremi del Trabajo en la región de Los Ríos financiará cursos de capacitación para reinserir en el mercado laboral a ex trabajadores de la Cooperativa Apicoop, que enfrenta una crisis. Tras el despido de 36 funcionarios, se están realizando acciones para apoyar a los afectados, incluyendo la oferta de cursos de reinserción laboral, aunque aún no se ha establecido la fecha de inicio. Existe interés en áreas como construcción, soldadura, gasfitería o guardias de seguridad. Además, se han presentado acciones legales para exigir el pago de finiquitos y cotizaciones adeudadas por Apicoop, cuya deuda supera los 9 mil 200 millones de pesos. A pesar de la preocupación por las deudas, se espera que la prioridad sea saldar los montos pendientes con los ex trabajadores.