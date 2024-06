Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La Brigada Investigadora de Delitos Económicos de Valdivia está llevando a cabo investigaciones relacionadas con estafas y defraudaciones en la región de Los Ríos, luego de que habitantes denunciaran transferencias de dinero a plataformas web ficticias que no les permiten recuperar sus fondos. Uno de los afectados, Víctor Guala, depositó alrededor de $30 millones en un período de un mes, siendo engañado con promesas de ganancias rápidas que luego no pudo retirar sin realizar nuevos depósitos. En total, se estima que se han defraudado cerca de $600 millones en casos similares. El modus operandi de los estafadores consiste en atraer a las víctimas a través de anuncios en redes sociales o mensajes de WhatsApp, ofreciéndoles ganancias tentadoras que luego no se materializan. La Bridec recomienda a las personas investigar a fondo antes de invertir, consultando el sitio web de la CMF y realizando búsquedas en Internet para evitar caer en este tipo de engaños.