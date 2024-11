El municipio de Osorno busca liquidar el contrato con la empresa a cargo del proyecto de mejoramiento de la pileta de la Plaza de Armas, debido a retrasos y anomalías. La inversión de más de 153 millones de pesos buscaba restaurar la pileta para diciembre de 2023, pero ha sufrido múltiples demoras y promesas incumplidas de entrega. La empresa Fuente de Aguas Las Condes FALC Limitada es la responsable, siendo la única autorizada para trabajar en la pileta. Las multas por incumplimiento están en proceso, y el municipio no pagará hasta que la pileta funcione correctamente.

A más de un año del inicio de las obras de mejoramiento de la pileta de la Plaza de Armas de Osorno, el municipio confirmó que busca liquidar el contrato con la empresa a cargo del proyecto, por no cumplir con la obra.

Este proyecto de mejoramiento ha traído dolores de cabeza al municipio local, debido a los reiterados retrasos y anomalías que mes tras mes se han presentado en la pileta de la capital provincial, que en su momento fue considerada “la más linda del Sur de Chile”.

Con una inversión de más de 153 millones de pesos, se prefirió realizar un proceso de restauración, y no una remodelación, para ser ejecutado en 45 días, es decir, en diciembre de 2023, con el fin de que estuviera lista en las festividades de fin de ese año.

Desde la Casa Edilicia se prometieron sucesivas fechas de entrega que no se cumplieron. Y aunque a inicios de mayo del presente año, hubo esperanzas al ser reabierta tras cinco meses de retrasos; nuevamente, dejó de funcionar.

La empresa responsable a este proyecto por contrato directo es Fuente de Aguas Las Condes FALC Limitada, la cual fue elegida debido a que es la representante exclusiva en Chile de la marca alemana OASE de repuestos, siendo los únicos que se podían ocupar de la pileta, según se aseguró desde las Direcciones de Operaciones y de la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan).

Demora en las obras de la Plaza de Armas de Osorno

A pesar de que ha pasado más de un año del inicio de las faenas, la obras aún no se recepcionan. Así lo confirmó el director jurídico del municipio local, Hardy Vásquez.

Incluso explica por qué la pileta de la Plaza de Armas de Osorno sigue sin funcionar; añadiendo que mañana se va a analizar si se liquida el contrato o no.

Sobre las multas por incumplimiento de los plazos establecidos en el contrato, Vásquez indicó que la Inspección Técnica está en conocimiento sobre la materia. Enfatizando que el Municipio de Osorno no ha pagado el monto de inversión establecido a la empresa y no se pagará si la pileta no queda en funcionamiento.