El candidato Rabindranath Quinteros, tras perder estrepitosamente la elección municipal en Puerto Montt, región de Los Lagos, anunció su retiro de la política.

“No me resultó, fracasé, el fracaso lo asumo yo”, una frase que antecedió la decisión que tomó el socialista Quinteros. Y es que la derrota fue inesperada por las cifras.

El exalcalde de Puerto Montt alcanzó 33.390 votos, correspondiente al 21,53% y su contraparte, hoy alcalde electo de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt -RN- obtuvo 89.613 preferencias, es decir, 57,78%.

En su comando, Quinteros se dispuso a reconocer la derrota. De igual manera, habló sobre las dificultades de su campaña, marcadas por la ola de corrupción dentro del municipio en manos de un socialista.

En este sentido, dijo que “sabía desde un comienzo que era difícil, por todas las circunstancias que todos sabemos, pero nunca quise hacer leña del árbol caído”.

Con esa afirmación se refería a su compañero socialista Gervoy Paredes, destituido exalcalde y que días antes de la elección fue detenido y puesto en prisión preventiva, imputado por delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito.

Mediante Instagram, Quinteros publicó su discurso de despedida. “Me voy con la certeza de que juntos hemos dejado una huella en nuestra comunidad, una huella de compromiso, de esfuerzo y de lucha”, se desprende del comunicado.

Primero, la senatorial del 2021, cuando se enfrentó con su otro compañero, Fidel Espinoza, en una elección que dejó mucha crítica porque, según miradas del socialismo puertomontino, su excesiva competencia con Espinoza permitió el doblaje de la oposición.

Y la segunda, la del fin de semana pasado, cuando Wainraihgt le propinó una nueva derrota en la municipal, y con ello, el anuncio claro y definitivo de Rabindranath Quinteros.

“Me retiro de la vida pública, llevo más de 30 años con la frente en alto, creo que he servido a la región y a la comuna… la historia me juzgará”, sentenció el político.

Lee la despedida de Rabindranath Quinteros a continuación: