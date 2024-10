Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

En una entrevista con La Radio, el candidato a alcalde de Puerto Montt, Rabindranath Quinteros, defendió la concesión del Terminal de Buses como una fuente importante de ingresos para la Municipalidad, resaltando su gestión previa. Además, Quinteros manifestó su intención de reordenar el comercio ambulante fuera del centro de la ciudad, en lugar de eliminarlo. Asimismo, se comprometió a impulsar proyectos como un Museo arqueológico Monte Verde y el Parque Metropolitano, destacando su experiencia como ex alcalde de la comuna. Quinteros también se desmarcó de su sucesor, Gervoy Paredes, advirtiendo que aquellos que no estén dispuestos a trabajar deberán marcharse y que no tolerará malos hábitos en su gestión.