Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Candidaturas rechazadas por deudas de pensiones alimenticias se encuentran en la lista de candidatos para las elecciones municipales de octubre, según el Servicio Electoral. Se objetaron 6 candidaturas a concejal, incluyendo a Christian González Delgado, Pablo Águila Hermosilla, Edin Bahamondes Torres y Nayareth Cárcamo Millalonco. También se rechazaron postulaciones de Enzo Mora Álvarez por no presentar documentación requerida y de Daniela Mesinna Lobos por no tener enseñanza media aprobada. Los partidos enfrentan críticas internas por no filtrar correctamente a los candidatos.