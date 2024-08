En una fiscalización en el Muelle de Queilen de Chiloé, funcionarios de Sernapesca y la Armada descubrieron una embarcación con 15 toneladas de recursos bentónicos ilegales, incluyendo choros y almejas. La nave carecía de matrícula, nombre y registro pesquero, lo que la hacía no autorizada para la extracción de recursos. El patrón fue citado al Tribunal Civil de Castro y los recursos incautados a la espera de decisión judicial. Sernapesca ha intensificado sus operativos de control, y las autoridades sanitarias descartaron la presencia de toxinas en los moluscos incautados.

Durante una fiscalización de rutina en el Muelle de Queilen de Chiloé –región de Los Lagos-, funcionarios y funcionarias del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) junto a personal de la Armada, sorprendieron a una embarcación con 15 toneladas de recursos bentónicos de origen ilegal, entre choros y almejas.

Al momento de la fiscalización, desde Sernapesca corroboraron que la nave no contaba con matrícula, no tenía nombre y tampoco estaba inscrita en el Registro Pesquero Artesanal, por lo tanto no estaba autorizada para la extracción de ningún recurso.

En ese contexto, el patrón de la embarcación quedó citado al Tribunal Civil de Castro y el recurso quedó incautado -en poder del infractor- a la espera de lo que determine el juez.

Por lo que, el director regional de Sernapesca Los Lagos, Cristian Hudson, se refirió al aumento de operativos de control que están llevando a cabo.

Además, se dio aviso a la autoridad sanitaria para que analice la presencia de toxinas en los moluscos bivalvos incautados, quienes finalmente descartaron su presencia.