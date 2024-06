Una antigua vivienda quedó destruida en su totalidad tras haber sido afectada por un incendio. Las causas todavía se investigan. El hecho sucedió en la localidad Bahía Mansa, en San Juan de la Costa.

La emergencia se declaró en el pasaje “El Canillo”, donde vecinos advirtieron que el fuego consumía una estructura cuya materialidad apresuró el proceso de destrucción al tratarse de tejuelas de alerce.

La desesperación entre los residentes en el lugar, se provocó al momento de querer retirar sus vehiculos por el único pasaje que existe y que estaba obstruido por las llamas, de acuerdo al residente en el lugar y además dirigente de los pescadores artesanales de Bahía Mansa, Elias Salinas

El trabajo de voluntariado de bomberos de Bahía Mansa permitió extinguir un incendio que a ratos amenazó inmuebles vecinos.

La emergencia no dejó lesionados, y el único morador del inmueble era un adulto mayor que no se encontraba en su interior a la hora de la contingencia, cuyo origen y causa es materia de investigación, atendiendo que la estructura no contaba con suministro eléctrico como tampoco alguna fuente de calor, como una estufa por ejemplo, que expliquen el siniestro.