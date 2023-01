Por segunda vez sentencian al concejal de Maullín, Hardy Dimter, por conducción en estado de ebriedad y daños. Eso sí, la pena de 61 días de cárcel la cumplirá en libertad. En el fallo también se le suspendió por dos años la licencia de conducir y no podrá ejercer cargos públicos mientras cumpla la condena.

El concejal de Maullín, Hardy Dimter (RN), es sentenciado a la pena remitida (que cumplirá en libertad) de 61 días de presidio por conducción en estado de ebriedad y causar daños. Además de la suspensión de su licencia de conducir por dos años, no podrá ejercer cargos públicos mientras dure su condena.

Así lo resolvió el Juzgado de Garantía de Maullín tras un juicio abreviado donde el condenado reconoció que condujo un vehículo en estado de ebriedad, causando daños a dos automóviles.

El fiscal Jaime Aguayo detalló que el hecho se registró en marzo de 2022, cuando el concejal colisionó contra dos vehículos y tras realizarle la alcoholemia se corroboró que estaba ebrio.

En el desarrollo de la audiencia el imputado asumió su responsabilidad, por lo tanto, la ley otorga una circunstancia atenuante, explicó el fiscal y aclaró que al ser condenado quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos mientras dure la condena.

El alcalde de la Maullín, Nabih Soza, indicó que no se referirá al caso por no conocer el fallo de la justicia. El concejal condenado, en tanto, se excusó de emitir declaraciones asegurando que no tenía tiempo para hablar.

Otra sentencia por conducir ebrio

Esta no es la primera vez que el concejal Dimter es protagonista de este tipo de hechos. El 10 de diciembre de 2011 también en estado de ebriedad participó de un accidente de tránsito donde además agredió a dos carabineros provocándole lesiones leves. Por esa situación fue condenado el 7 de marzo del año 2012.