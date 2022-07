Un llamado a "fusilar a los 'prostituyentes' por alta traición a la patria". Esa fueron parte de las amenazas efectuadas por el empresario de Osorno, Pedro Pool Vargas, las cuales apuntan a los exconvencionales Fernando Atria y Jaime Bassa. Hace unos días, Pool Vargas anunció públicamente su intención de crear "grupos de defensa" en caso de triunfar el "Apruebo" en el plebiscito del próximo 4 de septiembre, agregando que "no van a ser 3.000 (muertos) como el general Pinochet, van a ser hartos más".

Una nueva polémica sumó el empresario de Osorno, Pedro Pool Vargas, luego de amenazar con fusilar a los exconvencionales Fernando Atria y Jaime Bassa por lo que definió como “traición a la patria”.

A través de un video difundido por redes sociales, Pool Varga hace un llamado a “fusilar a los ‘prostituyentes’ por alta traición a la patria”.

A su vez, el empresario osornino justificó sus dichos sosteniendo que “Chile no se merece lo que lo quieren hacer, que es sumirlo en lo pobreza, en el hambre y en la esclavitud”.

“De eso, el señor Bassa, el señor Atria, todos estos indios que están ahí también, todos esos hueones, los vamos a fusilar” (sic), espetó.

El señor Pedro Pool Vargas, empresario de Osorno, dice que va a fusilar a convencionales constituyentes -como Atria, Bassa y "estos indios" que andan por ahí-, por "traición a la patria". pic.twitter.com/NvmTnVJJCF — Nicolás Sepúlveda Gambi (@niko_sepulveda) July 25, 2022

Nueva polémica

Las declaraciones de Pedro Pool Vargas no son una novedad, siendo un ejemplo de aquello lo ocurrido hace algunos días, luego que asegurara que, de ganar el “Apruebo” este 4 de septiembre, organizará grupos armados que llevarían a la muerte a más de “los 3.000 (ejecutados) de Pinochet”.

Pool, propietario de una cadena de supermercados local que lleva su apellido, participó la noche de este viernes en el show de internet “Las Indomables“, conducido por Patricia Maldonado y Catalina Pulido.

En ese momento, el empresario comentó su visión de la situación política del país, anunciando que -nuevamente- aspira a ser candidato presidencial en las próximas elecciones.

“Vamos a hacer zonas abiertas a la inversión del mundo, en Arica, en Iquique, en Punta Arenas, en Valdivia. Con un impuesto a la renta de no más del 10%”, aseveró, poniendo el ejemplo de Irlanda y Panamá como países atractivos para inversiones.

“Además haré uso disuasivo de las Fuerzas Armadas en materias de educación del país. Por ejemplo, estableceré que los jóvenes del Sename deban hacer un servicio militar de 5 años, para que salgan con una profesión”, indicó, causando la firme aprobación de Patricia Maldonado.

Organización de grupos armados “a la buena o a la mala”

Eso sí, el empresario fue interrumpido por Catalina Pulido, quien le indicó que “pero eso es mientras gane el Rechazo, porque si gana el Apruebo estamos hasta las reverendas calendas”.

Acto seguido, Pool fue enfático al sostener que “lo vamos a hacer igual. Si gana el apruebo lo vamos a hacer igual, a la buena o a la mala, no se equivoquen. Después del 4 de septiembre (de ganar el Apruebo) me voy a dedicar a organizar grupos de resistencia de defensa de la libertad, de la propiedad privada y de las familias, y lo vamos a hacer a la buena o a la mala, que la izquierda no se equivoque”.

Pool profundizó en sus dichos, amenazando con repetir e incluso aumentar las ejecuciones que ocurrieron durante la dictadura de Augusto Pinochet.

“Y no van a ser 3.000 como el general Pinochet, van a ser hartos más. Y no va a haber exilio dorado. Se van a ir a isla Dawson y con poca ropa. A trabajar. Ténganlo claro amigos de izquierda. Esta es una traición a la patria y no se las vamos a perdonar”, sentenció.

“Perfecto es que me dejaste un poco en shock con tus palabras. Yo estoy súper de acuerdo pero me da un poco de pudor con respecto a… tú sabes, YouTube…”, respondió Pulido.