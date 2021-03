Polémica generó la suspensión en la vacunación contra el covid-19 del municipio de Osorno. Esto, luego que el director del Departamento de Salud de la casa edilicia afirmara que la medida se adoptó por la falta de dosis de Sinovac y de Pfizer.

Ante ello, el ministro de Salud, Enrique Paris, desmintió sus dichos e incluso lo llamó a corregir la información y que “aclare a la población por qué no quiere vacunar. Yo ya estoy pensando que no quiere vacunar a las personas, teniendo toda la posibilidad de hacerlo”.

En conversación con Radio Bío Bío, el director del Departamento de Salud municipal, Jaime Arancibia, le respondió al ministro que “no tenemos ninguna Pfizer porque no tenemos capacidad técnica para guardar las vacunas. Es un tema ministerial y eso lo tiene bajo custodia la PDI y el seremi. Creo que hay un error de como le informaron al señor ministro, porque nosotros no tenemos en nuestros refrigeradores vacunas Pfizer”.

Detalló que ellos cuentan con un sistema de refrigeración y “ayer, a las 5 de la tarde, teníamos la vacuna Pfizer en cero. ¿Por qué en cero? Porque la autoridad sanitaria, quien lleva la Pfizer y se retiran con PDI y nosotros no nos quedamos con dosis en los centros. Por tanto, nosotros tenemos que partir al día siguiente preguntando o viendo cuántas son las Pfizer que están llegando a cada uno de sus centros”.

Según explicó, a esa misma hora solicitó por correo conocer en detalle qué pasaría con las 908 vacunas para los trabajadores de la educación a los que les corresponde su segunda dosis de Pfizer. Desde la Seremi de Salud le habrían respondido que estarían disponibles el lunes a partir de las 14:00 horas.

“Nosotros tenemos la responsabilidad de tener la comunicación de riesgo y yo lo que no puedo hacer es publicar que los 12 puntos nuestros vamos a vacunar Pfizer y no tengo Pfizer. Eso es lo que no tengo que hacer”, reforzó el director del Departamento de Salud.

Insistió que este viernes no cuentan con dosis de Pfizer y que les llegó un correo de una funcionaria del Seremi de Salud en Los Lagos donde le señalan que dichas vacunas llegarán el lunes.

Por eso, llamó a la tranquilidad a la población ya que “se va a restablecer el suministro y la entrega de vacunas Pfizer, a partir del lunes, con el grupo que correspondía a hoy día, más el del lunes”.

“Las personas que en su carnet que se vacunaron el 26 de febrero y que les correspondía hoy día y que no pudieron vacunarse con la Pfizer porque no teníamos vacuna Pfizer, en nuestros registros no guardamos vacuna Pfizer, a esas personas lo que le informamos es que mantengan su tranquilidad, y lo que tienen que hacer es concurrir el lunes a los 6 centros que tienen vacuna Pfizer a partir de las 14:00 horas para darle su segunda dosis”, agregó.

En relación a las dosis de Sinovac detalló que los registros del municipio hasta las 17:00 horas del jueves, daba cuenta que tenían 597 dosis y que las aplicarían hasta agotar stock.

Sin perjuicio de ello, les indicaron desde la Seremi de Salud Los Lagos que entregaría 3.800 dosis de Sinovac para continuar con el calendario de vacunación.

Revisa la entrevista completa a continuación: