El ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió en duros términos al director del Departamento de Salud de la Municipalidad de Osorno, quien informó la suspensión del proceso de vacunación por la presunta falta de dosis de Sinovac y Pfizer/BioNTech.

La polémica se generó luego Jaime Arancibia afirmara que “en Osorno se agotaron las vacunas Pfizer, mientras que del laboratorio Sinovac sólo cuentan con 500 dosis, lo cual no da abasto para los grupos objetivos y segundas dosis”.

Dichos que no fueron bien recibidos por el titular de Salud, Enrique Paris, quien llamó a Arancibia a que “corrija esa información o aclare a la población por qué no quiere vacunar. Yo ya estoy pensando que no quiere vacunar a las personas, teniendo toda la posibilidad de hacerlo”.

Además, indicó que “es obvio que hoy día viernes no tenga Pfizer, entonces tiene que planificar de otra manera la colocación de Pfizer. Saben que hay que descongelarla y después enviarla, y después del cuarto o quinto día ya no se pueden usar. Por lo tanto, es obvio que tiene que haberla usada o sino pierde la efectividad”.

Por las características de esa vacuna, que requieren estar congeladas a bajas temperaturas, es que la distribución se hacen los lunes.

También llamó a la población a cooperar para detener el aumento de casos de covid y pensar en el cansancio del personal de salud.

Tras la polémica el municipio de Osorno, el director del Departamento de Salud, Jaime Arancibia, confirmó que recibieron un correo hace instantes sobre la llegada de las vacunas Sinovac a la provincia, con lo que dispondrán de 19.000 dosis.

Con esto, podrían retomar el proceso de vacunación durante la jornada de este viernes.

Arancibia afirmó que el ministro está mal informado porque no cuentan con espacios adecuados para tener las dosis de Pfizer.

Revisa las declaraciones del ministro Paris a continuación: