Juan Pablo Leonelli Lepín (38), exjefe de gabinete del exgobernador Luciano Rivas, investigado por el Ministerio Público como presunto autor de fraude al Fisco en la arista Manicure del caso Convenios, rompió el silencio y dio una entrevista a Radio Bío Bío.

Leonelli Lepín permanece con la medida cautelar de arresto domiciliario total en un domicilio que registra en Temuco, luego que el Juzgado de Garantía le puso fin a la prisión preventiva que cumplía desde fines de agosto en la cárcel de Traiguén.

El abogado aclaró de entrada que no hablará de otros imputados en este caso (Luciano Rivas y Mauricio Ojeda), porque a su juicio debe prevalecer la presunción de inocencia de los imputados.

“A diferencia de cómo fueron conmigo, yo respeto la presunción de inocencia de todos hasta que la justicia diga lo contrario, por lo que no me referiré a otros imputados”, afirmó.

A Juan Pablo Leonelli Lepín se le imputa haber sostenido reuniones con la dueña de las fundaciones Folab y Educc, luego generar las condiciones para ayudar en confeccionar los programas que consistían en cursos para 200 mujeres vulnerables de las comunas de Temuco y Padre Las Casas, que fueron aprobados por un total de 730 millones de pesos, dineros depositados en las cuentas creadas para esos efectos y que fueron utilizados en otros fines por la representante de ambas fundaciones, paralizando los cursos.

En esta entrevista, Leonelli Lepín habló de sus duros días en la cárcel luego de ser formalizado por fraude al Fisco e hizo ácidas críticas a la investigación que desarrolla el Ministerio Público en el caso Fundaciones, donde el fiscal Carlos Cornejo prepara la acusación para cuatro imputados, entre ellos, su persona.

-¿Cómo se declara en esta investigación?

“He dicho y lo seguiré diciendo: soy inocente de todo lo que se me acusa injustamente, donde se ha dañado mi imagen sin respetar la presunción de inocencia. Y así lo demostraré donde corresponde, en los tribunales en un juicio justo. Yo soy inocente, lo he dicho desde el principio y lo mantengo. Y a través de una defensa activa, como ha sido hasta ahora, y dentro de las instancias judiciales, que es donde corresponde, lo estamos demostrando, incluso debatiendo peritajes, como ya decía, manipulados por la misma Fiscalía. Por lo tanto, yo espero llegar a juicio oral, a diferencia de otras personas que esperan no llegar. Yo quiero llegar a juicio oral para demostrar ahí, en los tribunales de justicia, mi inocencia, y poder limpiar mi nombre, mi imagen, que tanto ha sido dañada todo este tiempo”.

-¿Cómo fue su experiencia en la cárcel?

“Primero, agradecer a mi familia y cercanos que han estado junto a mí en uno de los momentos más difíciles de mi vida, los que viví en la cárcel durante cuatro meses, cuatro meses donde el dolor más fuerte fue no poder ver a mis hijas, cuatro meses que nadie me devolver, cuatro meses donde incluso fui agredido y viviendo situaciones que jamás pensé vivir”.

“Nadie conoce realmente su país si no conoce las cárceles, pues ahí es donde está la gente más vulnerable de Chile. A pesar de ello, conocí grandes personas, funcionarios que siempre tuvieron un buen gesto, una palabra de aliento, que es con lo que me quedo. En Chile se ha hecho un abuso de la prisión preventiva como una forma de mostrar resultados a la galería, pero la realidad es que gran parte de esos delitos no tienen si quiera pena de cárcel, sobre todo en esta causa, donde hay una persona prófuga (Susan Alarcón Rubilar) porque dejó de creer en la justicia después que se le revocara tres veces el arresto domiciliario pasando un año en prisión preventiva”.

-¿Qué espera de la investigación que lleva la Fiscalía de Alta Complejidad?

“Me gustaría decir espero la Fiscalía comience a hacer bien su trabajo, ya que en los peritajes que se han desarrollado hemos detectado manipulaciones de pruebas en mi contra, lo que derivó en la presentación de una querella, la cual fue declarada admisible y perseguiré a los responsables, así como pronto tomaré acciones legales por filtraciones que se han realizado en esta causa a la prensa que provienen de la misma Fiscalía. No puede ser que una institución, que debiese ser prestigiosa, caiga en estos juegos, incluso informando lo que les conviene para ir armando la falsa teoría del caso, es como si no aprendieran de lo ocurrido con la Operación Huracán. El gran problema es que nadie dice nada, nada fiscaliza, nadie asume las responsabilidades”.

“Parece que el Ministerio Público, sobre todo en La Araucanía, no aprendió nada después de lo que ocurrió con la Operación Huracán, además de la cual nunca nos han mostrado resultados. Hay fiscales imputados, no se sabe en qué están sus estados de investigación, si van a ser formalizados. Creo que la Fiscalía no tiene transparencia, los fiscales investigan ellos mismos y lo más probable es que nunca queden en nada”.

“Entonces nadie asume responsabilidades. En esta causa, el fiscal Cornejo tiene tres acusaciones junto a mi querella, hay dos que son por tortura, una de una persona embarazada y otra de una persona no vidente. Yo estuve cuatro meses en prisión preventiva, gracias a pruebas que fue manipulada, a mí nadie me va a devolver los cuatro meses sin mis hijas, sin mi familia”.

“La cárcel es un lugar duro que no se lo recomiendo a nadie, no se lo daría ni a mi peor enemigo, por lo tanto, creo que es momento de que se sigan responsabilidades administrativas y penales dentro de las instituciones que están investigando el caso Convenio”.

-¿Se sintió abandonado por el gobernador Luciano Rivas?

“Hoy, no quiero hablar de abandono o engaño de otras personas hacia mí, hoy estoy enfocado en mi defensa, en mi familia, mis hijas y seres queridos y poder volver a trabajar y reinventarme. En este tipo de situaciones se demuestran a las verdaderas personas y con ellas me quedo. Es la gran lección de todo este injusto proceso”.

-¿De qué se arrepiente en esta historia llamada arista Manicure?

“No me arrepiento de nada, porque no cometí ningún delito ni tampoco hice algo que estuviese fuera de mis funciones. Al enterarnos de lo que ocurría con Educc y Folab, se presentó por instrucción mía inmediatamente una querella, justamente la que inicia esta investigación. Si hubiese cometido algún delito como dice la Fiscalía ¿habría pedido que se inicie una acción legal?, a veces ni siquiera es necesario sumar dos más dos para entender que no hubo fraude por mi lado, tampoco recibí recursos y eso fue confirmado por el fiscal”.

“El gran error del Ministerio Público es tratar los casos convenios aislando el derecho penal del derecho administrativo y eso es un gran error que cae incluso en la ignorancia. Por el principio de legalidad de la Constitución Política y la misma ley orgánica de los GORES las facultades de los funcionarios están reguladas, y en mi caso no es ni la ley, sino una mera creación administrativa donde se regulan mis funciones, por lo que para que se configuren ciertos delitos que imputa la Fiscalía uno debe tener el dominio del hecho, las facultades y funciones para hacer las cosas, las cuales mi cargo a honorarios no las tenía y así han señalado los mismos testigos y prueba que se ha presentado”.

-¿Si pudiera volver atrás, qué no haría?

“Si pudiera volver atrás me gustaría volver a cuatro meses atrás. Tengo una hija de 3 años y otra de 11 meses, volvería esos cuatro meses atrás donde no pude ver su crecimiento, acompañarlas, cuidarlas, lo que siempre he hecho como padre. Y que hoy gracias a un racional criterio de nuestros tribunales me permiten retomar mis labores de padre, retomar en cierta medida mi vida”.

“Ahora solo espero llegar a juicio oral y demostrar a todos mi inocencia. Siempre con la frente en alto, mirando a los ojos a mis hijas, a mi familia y a tantos amigos que creen en mí”.