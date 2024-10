Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El candidato a la reelección como gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, emitió su voto en el Colegio Pumahue de Temuco en medio de las Elecciones Regionales y Municipales 2024. Ante preguntas sobre la investigación por el caso Convenios y el respaldo de la ex primera dama, Cecilia Morel, Rivas optó por no comentar directamente sobre estos asuntos, destacando la importancia de la justicia hacer su trabajo. Además, respondió sobre el impacto de la investigación a sus exfuncionarios en su gestión, mostrando confianza en que no afectará su desempeño. Respecto al apoyo de Morel a su contendiente, Jorge Retamal, Rivas señaló que todas las personas tienen libertad de expresión y destacó el respaldo regional recibido en su campaña.