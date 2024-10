La Corte de Apelaciones de Temuco determinó que los dos primeros imputados en la arista de Fundación Local seguirán sin medidas cautelares.

Fue la Segunda Sala del tribunal de alzada que determinó rechazar la apelación presentada por el Ministerio Público junto al Consejo de Defensa del Estado, y decidió confirmar la resolución del Juzgado de Garantía de Temuco.

La Fiscalía formalizó una investigación en esta arista en contra de la exfuncionaria del Gobierno Regional, Susan Alarcón Rubilar, y el sociólogo Manuel Mora Chepo, por delitos de fraude al Fisco, cohecho y soborno.

El Ministerio Público solicitó la prisión preventiva para ambos, lo que fue desestimado por el juez Mauricio Torres, gatillando esta apelación.

El defensor penal regional, Renato González Caro, quien representa a Susan Alarcón, valoró la decisión del tribunal de alzada.

“No solamente se confirmó la resolución del Juzgado de Garantía, sino que además fue muy contundente al establecer que no existen antecedentes suficientes para tener por acreditado los delitos, no solamente por un tema de peligro para la seguridad de la sociedad, sino que los antecedentes que ha aportado el Ministerio Público después de un año y tres meses de investigación en contra de doña Susana Alarcón, no son suficientes para tener como antecedentes que ella haya cometido los delitos que se le imputan”, sostuvo.

Quien también se refirió a esta resolución fue el fiscal de la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía, Carlos Jorquera.

“No se impusieron medidas cautelares a los imputados, don Manuel Fernando Mora y doña Susan Alarcón Rubilar, en atención a los argumentos esgrimidos por el Juzgado de Garantía de Temuco. Entre estos, el hecho de encontrarse ya sujetos a medidas cautelares de bastante intensidad en causas diversas”, detalló.

Hay que precisar que pese a la resolución, Susan Alarcón Rubilar seguirá en prisión preventiva en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Femenino de Temuco, cautelar que se le decretó tras ser formalizada en la arista Manicure del Caso Convenios. Y por su parte, el sociólogo Manuel Mora Chepo deberá seguir con las cautelares alternativas a la cárcel.

En la arista de Fundación Local el Ministerio Público indaga el destino que tuvieron más de 2 mil millones de pesos transferidos desde el Gobierno Regional a Fundación Local para ejecutar diversos programas, entre ellos de reciclaje, pese a no tener experiencia para ello.

En esta causa está como imputado desformalizado el gobernador saliente de La Araucanía, Luciano Rivas, quien va a la reelección el próximo 26 y 27 de octubre.