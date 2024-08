Un nuevo audio que compromete al diputado Mauricio Ojeda -exrepublicano- en la arista “Manicure” del Caso Convenios en la región de La Araucanía, fue exhibido en la tercera jornada de la formalización de Juan Pablo Leonelli, exjefe de gabinete del actual gobernador regional, Luciano Rivas, donde se decretó su prisión preventiva.

Según lo informado por el fiscal Carlos Cornejo, la pieza iba dirigida a Rinett Ortíz, una de las dueñas de las fundaciones Folab y Educc, las que hoy son investigadas por el traspaso de más de $700 millones por parte del GORE La Araucanía.

De hecho, los hermanos Rinett y Juvenal Ortíz se mantienen en prisión preventiva desde diciembre de 2023, imputados por una serie de delitos económicos.

“Aún estoy esperando la respuesta Reinecita -Rinett-. Pero mira, estuve mirando y en el peor de los casos, yo no tengo ninguna posibilidad de crédito ni nada. Nada, nada, nada, porque llegué a tope con el tema de la construcción y además con el tema que no me han pagado el arriendo hace cinco, seis meses de la casa y ya van como ocho meses que no me han pagado la camioneta. Entonces, ninguna posibilidad”, comienza relatando Ojeda.

En esta linea, continuó. “Lo único hoy día que me queda a mano, así como de una cuenta, un poquito en la tarjeta de aquí y allá, estaba cachando que puedo hacer un raspado de la olla, pero a costa de líneas de crédito, de todo, o sea quedar reventado“.

“Puedo llegar a hacer tres, seis, como siete, una cosa así. Entonces, en el peor de los casos, que me vaya mal, voy a raspar la olla, como te digo, a costa de reventar las tarjetas, lo poco que me queda de espacio”, finalizó.

El “raspado de olla” de Ojeda

Según lo informado por Radio Bío Bío, que estuvo presente en las jornadas de formalización de Leonelli, la prueba tenía un fin específico y categórico.

El fiscal lo mostró para revelar dos cosas, que no eran fundaciones solventes y que había un contacto entre el diputado y la dueña de Folab y Educc.

Hay que precisar que en la audiencia el fiscal reiteró las comunicaciones de WhatsApp entra Rinett y Leonelli y la reunión que este junto al diputado sostuvieron con Rinett Ortiz.

Todos estos detalles, a juicio de la Fiscalía de La Araucanía, dan cuenta que el parlamentario realizó acciones para contactar a las partes.

Además, entregó y recibió recurso de la operación, junto con haber participado directamente en la tramitación de estos convenios.

Prisión preventiva para Leonelli

Este miércoles, el Juzgado de Garantía de Temuco ordenó la prisión preventiva para Juan Pablo Leonelli Lepín, exjefe de gabinete del Gobernador de La Araucanía, imputado por la arista “Manicure” del Caso Convenios.

En concreto, la otrora mano derecha del gobernador Luciano Rivas, en una audiencia que se prolongó por tres días, fue formalizado por fraude al Fisco reiterado.

El fiscal Carlos Cornejo, encargado de la investigación, formalizó cargos en contra de Juan Pablo Leonelli dando cuenta de diversas actuaciones configurarían el delito de fraude al fisco.

Uno de los hechos imputado a Leonelli tienen que ver con el traspaso de más de $730 millones desde el Gobierno Regional (GORE) de La Araucanía a la Fundación Folab y Educ.

Estos fondos estaban destinados para realizar cursos de peluquería y masoterapia para 200 mujeres vulnerables de las comunas de Temuco y Padre Las Casas. Sin embargo, estas capacitaciones nunca se realizaron.

Escucha el audio completo de Mauricio Ojeda a continuación: