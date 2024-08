En la segunda jornada de audiencia de formalización de cargos por el delito de fraude al fisco en contra de Juan Pablo Leonelli Lepin, exjefe de gabinete del gobernador Luciano Rivas, se dio a conocer un audio que le envió Claudio Aceitón -asesor del diputado Mauricio Ojeda- y que revela cómo se seleccionaban ciertos proyectos.

Por su parte, la audiencia que se desarrolla en el Juzgado de Garantía de Temuco entró en receso y se retomará nuevamente el miércoles a las 12:00 horas en la investigación por el denominado Caso Convenios, en particular la arista Manicure.

Este martes, el fiscal Carlos Cornejo dio cuenta de diversas actuaciones que involucran a Juan Pablo Leonelli Lepín, al diputado Mauricio Ojeda Rebolledo, a otros funcionarios del Gobierno Regional, que a juicio de la Fiscalía realizaron diversas gestiones para favorecer y permitir se aprobaran dos proyectos para las fundaciones Folab y Educc.

Entre las pruebas expuestas está un audio le envía Claudio Aceitón -asesor del diputado Mauricio Ojeda- a Juan Pablo Leonelli, que para el Ministerio Público revela cómo se seleccionaban ciertos proyectos para favorecer a ciertas personas.

“Juan Pablo tengo una dificultad con temas de los proyectos con Mauro Ojeda… Hay 100 millones de pesos para poder meter proyectos que dentro de un listado gigante se van a priorizar, pero hace poco yo te comenté que hablé con el alcalde de Temuco y le comenté la idea de poder generar unos acuerdos con el gobernador (Luciano Rivas), con Mauro (Mauricio Ojeda) igual, para poder hacer unos proyectos para los adultos mayores”, comienza diciendo Aceitón.

“Hay 90 millones de pesos solamente para proyectos de clubes de adultos mayores, donde yo tengo entrada y podemos hacer política, trabajar. Pero esos están al margen de los 100 millones de Mauro (Ojeda), entonces ahora hay que priorizar y no sé si ustedes tienen el espacio o no. La otra vez conversamos los dos, la Evelyn también conversó contigo, y estamos con esa dificultad, que van a quedar hartos proyectos fuera. Se entiende que si quedan fuera, quedan fuera no más, cagaron”, sigue.

Pese a lo anterior, Aceitón insiste en que el proyecto para adultos mayores “sería bueno agregarlo si es que ustedes pueden, pero si no se puede, no importa. Ahí podemos meternos, hay hartos proyectos en los que nos podemos meter de lleno y ahí la idea es que Luciano pueda estar ahí e ir él”.