Una particular disculpa realizó el lonco argentino Facundo Jones Huala a un médico venezolano que amenazó durante su estadía en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, en la región de La Araucanía. En la instancia, aseguró que “tengo enemigos más grandes contra los que luchar”.

Por dicho incidente, el líder de la Resistencia Mapuche fue detenido y luego formalizado por amenazas simples en contra facultativo médico, que es un tipo penal especial, pero tras llegar a un acuerdo reparatorio con la víctima fue dejado en libertad.

Lo anterior consistió en disculpas públicas del imputado y su compromiso de no incurrir nuevamente en este tipo de conductas. Condición que aceptó Jones Huala y se disculpó de una particular forma:

“Si bien lo que se declara, según mi memoria, no es del todo así. Sí, debo decir que en el proceso de la discusión pude haberme excedido en las palabras, entonces si el hombre se sintió pasado a llevar, si se sintió amenazado, quizás en su interpretación de dicha discusión, procedo a pedir las disculpas correspondientes porque no era mi intención. Me sentí pasado a llevar por la situación misma, tenía que entrar visita y no la querían dejar pasar“.

– ¿Asume usted el compromiso de que no va a incurrir en algún mal hacia la persona?

“Yo tengo cosas más importantes que hacer en mi vida, que estar peleando con alguien (…) Yo soy un militante político, mapuche y revolucionarios y tengo enemigos más grandes en contra de los que luchar como el sistema económico, político, que es el sistema capitalista; y no un médico que es un trabajador“.

“Nunca he peleado con ningún tipo de asalariado, trabajador, no son mis objetivos en la vida. Mis objetivos son mucho más grande y tienen que ver con la lucha de mi pueblo”, cerró.