La defensa del diputado Mauricio Ojeda presentó una apelación para evitar su desafuero en medio de la investigación en su contra por el Caso Convenios.

Esto se da luego que la Corte de Apelaciones de Temuco acogiera la solicitud de la Fiscalía de La Araucanía para desaforar al parlamentario por su vinculación en el convenio por 730 millones de pesos que entregó el Gobierno Regional de La Araucanía a las fundaciones Folab y Educc.

El recurso de apelación se presentó ante la Corte Suprema justo en el plazo establecido.

La Fiscalía busca formalizar investigación en contra de Ojeda por los delitos de fraude al Fisco, cohecho, soborno, lavado de activos y otros ilícitos en la arista “Manicure”.

Caso Manicure y la participación del parlamentario

El Gobierno Regional de La Araucanía transfirió $730 millones a la Fundación Folab y Educc para realizar capacitaciones a 200 mujeres de las comunas de Temuco y Padre Las Casas, consistentes en peluquería, manicure y otros oficios, pero esto no ocurrió.

Por este hecho ya fueron formalizados los hermanos Rinett y Juvenal Ortiz, que estaban a cargo de la fundación; y la exfuncionaria del Gobierno Regional, Susan Alarcón Rubilar.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el diputado se involucró en la adjudicación del proyecto presentado y luego aprobado por el GORE, pero también entregó dinero para demostrar una falsa solvencia económica de la fundación.

Ojeda le otorgó a Rinett un préstamo de poco más de $80 millones provenientes de su bolsillo y de sus amigos. Y, de manera paralela, él y ella acordaron postular a iniciativas que serían financiadas por el GORE de La Araucanía.

Pero no sólo eso, luego le entregó $40 millones a Rinett mediante nueve transferencias. Lo hizo entre el 16 y 26 de agosto de 2022 desde la cuenta bancaria de su empresa, la Automotriz Ojeda SpA, donde figura como único socio. También solicitó que sus amigos Patricio Esparza González (ex director de la Corfo Araucanía), y Pablo Herdener Truán (ex candidato constituyente de la UDI) hicieran lo propio por otros $40 millones.