Funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) reforzaron la fiscalización a la Ley de Alcoholes previo a las Fiestas Patrias.

El SAG realiza una permanente fiscalización y durante estas fiestas refuerza esta labor en ramadas, supermercados, distribuidoras y botillerías. Lo anterior, para asegurar que el consumo por parte de la ciudadanía de bebidas alcohólicas, entre las que destaca la chicha, no constituya riesgo y se cumpla con la normativa vigente, tal como lo destacó el seremi de Agricultura, Héctor Cumilaf.

El inspector del Servicio Agrícola y Ganadero en La Araucanía, Francisco Ramos, precisó que el Servicio a través de la Ley Alcoholes busca garantizar la “genuinidad” y “potabilidad” de las bebidas alcohólicas.

Para este año el SAG ha programado 193 fiscalizaciones y ya se han realizado 103.

A la fecha se han cursado 23 infracciones, entre ellas se encuentran vender productos sin etiqueta, no contar con documentos que acrediten el origen del producto y no tener inicio de actividades registrado en el SAG.

Fiscalización a la chicha

La Araucanía no es una región productora de chicha de uva, por este motivo, los comerciantes traen el producto principalmente desde las regiones de la zona central.

Este proceso de producción es fiscalizado ya que la chicha, producto de elaboración mayoritariamente artesanal, es el único brebaje que la Ley de Alcoholes autoriza para ser comercializado al público en envases abiertos y por tal motivo, siempre existe la posibilidad de adulterarlo una vez comercializado por el elaborador.

Las infracciones más comunes detectadas son: la adición de agua y azúcar; uso de edulcorantes artificiales no autorizados (por ejemplo, sacarina); uso de preservantes no autorizados o autorizados empleados en exceso, y elaboración de chicha a partir de materias primas no autorizadas.