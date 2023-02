Familiares reportaron la desaparición de una joven oriunda de la Parte Alta de Coquimbo, a la que se le perdió el rastro desde el pasado miércoles 15 de febrero.

Se trata de Nicole Yaritza Pastén Galleguillos, quien se fue de su casa porque quería arrendar un lugar.

Así lo aseguró a Diario El Día su mamá, quien agregó que la joven estuvo viviendo con su pololo durante aproximadamente tres semanas.

Si bien su familia tenía la certeza que Nicole se encontraba en ese lugar, una pelea entre ambos generó que la mujer de 20 años se marchara la semana pasada y desde ahí no se ha tenido información sobre ella.

“Mi hija sale muy poco de la casa, le gusta estar en soledad y nos tranquilizaba que al momento en que se fue estuviera con su pololo”, aseguró la mujer.

“Pero luego me enteré de que él estaba colocando la denuncia por presunta desgracia y me moleste porque nadie me avisó”, agregó.

“Ella también trabajaba, por lo que la veíamos en haciendo sus labores y la dejábamos en paz. Sin embargo, desde el miércoles pasado no sabemos nada de ella”, lamentó su madre.

“Recibimos un mensaje de una persona que la vio y habló con ella en el sector del Embalse La Paloma, donde al ver a Nicole con una actitud extraña, intentó conversar con ella, pero la notó errática y solo le comentaba que esperaba a su pareja que venía de Santiago”, relató.

Su familia comentó que se dirigirán a ese sector de la región a tratar de conversar con residentes o Carabineros del lugar para conocer mayor información sobre su paradero.

Asimismo, pidieron que si alguna persona la ha visto, pueda acercarse lo antes posible a un retén o comisaría y presentar el aviso.