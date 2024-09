Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El diputado Jaime Mulet del Partido Federación Regionalista Verde Social expresó su indignación ante la prisión preventiva de dos mujeres acusadas de robar 10 panes de una residencia infantil en Freirina, región de Atacama, administrada por el municipio. Mulet denunció a través de redes sociales que las acusadas no sabían de la audiencia a la que no asistieron y que su abogado reconoció ello, criticando la decisión del juez de encarcelarlas. Tras presentar un recurso de amparo, la Corte de Apelaciones dio 24 horas al juez para responder, mientras el diputado calificó la medida como arbitraria y resaltó una presunta situación de abuso contra personas sin antecedentes penales y de modestos recursos. Por su parte, el alcalde César Orellana informó que se realizó una denuncia por el hurto de pan y otros alimentos para niños de la residencia, agregando que no hubo autorización para llevarse los productos.