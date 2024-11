La diputada Catalina Pérez reveló que renunció al Frente Amplio el 15 de noviembre, tras 10 años de militancia, para enfocarse en su región de Antofagasta. Su salida se da en medio del caso Convenios, donde se menciona un posible vínculo de su pareja con situaciones irregulares. Pérez asegura que seguirá trabajando con las comunidades en terreno. El secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, respeta su decisión, mientras esperan esclarecimiento de los hechos. La renuncia coincidió estratégicamente con el plazo de la Ley Antidíscolos. Los tribunales partidarios ya no tienen competencia sobre quienes dejan de ser militantes del partido.

La diputada Catalina Pérez reveló que presentó su renuncia al Frente Amplio (FA) el pasado 15 de noviembre, tras una década de militancia.

Por medio de una declaración pública, la legisladora señaló que toma “esta decisión con la convicción de que, hoy más que nunca, necesito dedicar mis energías a mi región de Antofagasta, su gente, sus calles y sus inmensas desigualdades”.

La renuncia de Pérez se conoció recién este miércoles, en medio de la polémica generada por el caso Convenios. Un informe de la Policía de Investigaciones (PDI), divulgado el 14 de noviembre, indicó que la diputada “habría tenido conocimiento desde julio del año 2022 del vínculo de su pareja, Daniel Andrade, con Carlos Contreras, donde hay dinero involucrado y convenios con éste”.

En su declaración, Pérez expresó su compromiso de mantenerse activa en terreno. “Nos seguiremos encontrando ahí donde siempre ha importado estar, en el territorio, trabajando codo a codo con las comunidades”, afirmó.

Revisa aquí la declaración de la diputada Catalina Pérez:

Salida de diputada Catalina Pérez del Frente Amplio

Por su parte, Andrés Couble, secretario general del Frente Amplio, se refirió a la salida de la Diputada, destacando que respetan su decisión.

“Entendemos la decisión de militar como una opción personal”, señaló, aunque agregó que esperan que la Justicia esclarezca los hechos relacionados con el caso Convenios y determine responsabilidades.

La salida de Pérez también coincide con la proximidad del plazo establecido por la Ley Antidíscolos, que fija límites para que los parlamentarios puedan postular como independientes o en representación de otros partidos. Según fuentes consultadas, su renuncia habría sido calculada estratégicamente para cumplir con dicho plazo.

En relación con los procedimientos internos del Frente Amplio, Couble precisó que los tribunales partidarios ya no tienen competencia sobre quienes dejan de ser militantes. “Nuestros tribunales partidarios ya no son competentes para conocer denuncias ni resolver sanciones contra personas que no son militantes del partido”, concluyó.