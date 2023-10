Este miércoles se dio a conocer el grave diagnóstico de una de las personas que resultaron accidentadas por la caída de una pantalla gigante en el estadio Zorros del Desierto, durante el domingo pasado.

La gente se reunió en este lugar para ver la transmisión del partido entre Cobreloa y los Rangers de Talca.

Se trata de Dahely Escobar, quien se mantiene internada en el Hospital Carlos Cisternas de Calama, tras sufrir graves lesiones en su cabeza y su columna. Según señaló su familia, la joven hincha de Cobreloa presenta riesgo de daño vertebral permanente.

“En este preciso momento, lo que necesitamos es hacernos escuchar con la municipalidad, el alcalde y los responsables, para que la afectada sea trasladada a Santiago necesitamos la firma de los responsables, pero hasta el momento no se pronunciaron aquí en el hospital. Ella con urgencia necesita una cirugía y el traslado de inmediato porque está en estado crítico, con gravedad en la UCI”, se lee en la cuenta de Instagram Justicia para Dahely.

El estado crítico de Dahely, joven que recibió impacto de pantalla gigante en estadio de Cobreloa

En conversación con 24 Horas, Waldemar Barrera, familiar de Dahely, dijo que la Municipalidad de Calama se comprometió a financiar los costos médicos y a gestionar su traslado hasta Santiago.

“Vemos que no pasa nada, no se mueve nadie. Ya se habló con el alcalde, ella de un principio está aquí. Todo lo van a aceptar ellos como alcaldía en cuanto a costos, pero finalmente han sido palabras y hoy estamos con el informe hecho para hacer de inmediato el traslado, pero no tenemos nada”, precisó.

Según el familiar de la afectada, el principal inconveniente para el traslado de la joven es que no se ha podido gestionar el avión ambulancia de la región.

“Es un accidente grave que en un minuto le quitó su vida. Estamos esperando poder gestionar algo para darle una mejor atención (…) el día más feliz de mi vida se convirtió en el más triste”, comentó Samir Vargas, pareja de Dahely.

Incluso, en la cuenta de Instagram, se fustiga que “no se ha concretado nada. No hay un avión ambulancia, ni cama en la Clínica MEDS de Santiago, cosa que dijeron que estaba todo listo”, pidiendo a la Municipalidad de Calama que “cumplan sus promesas y trasladen a Dahely”.

Desde Clínica MEDS desmintieron que falte una cama especial para Dahely, y que incluso tienen programado que la joven sea ingresada durante la madrugada del jueves al recinto médico, añadiendo que han mantenido contacto en todo momento con la familia.