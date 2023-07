Ciberseguridad, huella digital y redes sociales son parte de los contenidos que más de 100 niños, niñas y familias de Antofagasta aprendieron durante vacaciones de invierno, a través del Programa Infancia Digital, enfocado en el desarrollo de habilidades y conocimientos en ciencias de la computación.

En las jornadas, que se realizaron en el Edificio Comunitario de Fundación Minera Escondida, los y las participantes abordaron contenidos de ciudadanía digital donde aprendieron a reconocer cuáles son sus deberes y derechos al momento de navegar por el mundo virtual y así identificar de mejor manera los contenidos aptos para su edad.

Uno de los asistentes a los talleres del programa impulsado por Fundación Minera Escondida (FME) es Lucas Urra, quien expresó que esta actividad le ayudó a memorizar algunas reglas de Internet y, por ello, a sentirse más seguro a la hora de navegar. “Aprendí que no tenemos que hablar con personas desconocidas, ni meternos a juegos para mayores de edad y tampoco mandar fotos. Me gustó mucho”, dijo.

En tanto Vanesa Cano, también asistente a los talleres, comentó sobre la importancia de los contenidos aprendidos y sostuvo que el “semáforo de Internet” fue un gran aprendizaje para diferenciar los riesgos que existen en videojuegos y aplicaciones.

“Es necesario pedir permiso a mi mamá o papá para ingresar a una página, porque a veces salen cosas que no tenemos que ver. Ojalá sigamos aprendiendo más de Internet”, precisó.

Infancia Digital nace como la continuación del Programa Primera Infancia, que Fundación Minera Escondida desarrolló por 9 años junto a jardines infantiles de la región de Antofagasta y que hoy, debido a los cambios sociales y la transformación tecnológica, ha migrado hacia contenidos digitales.

Al respecto, el director ejecutivo de Fundación Minera Escondida, José Antonio Díaz, expresó la importancia de abordar contenidos digitales en niños y niñas. “Este programa viene a resolver dudas y a entregar ciertas herramientas que les permiten poder navegar de forma segura, utilizar la tecnología para un propósito que es el bienestar de ellos mismos, acrecentar su conocimiento y potenciar las alternativas digitales del futuro”, precisó.

El rol de las familias

Uno de los aspectos que considera el programa es la participación activa de las familias en el proceso de educación digital. Por ello, durante una semana, adultos también participaron de talleres y charlas para conocer cómo abordar este fenómeno desde el hogar, guiar y educar en el uso positivo de Internet, y desarrollar habilidades digitales que permitan aprovechar oportunidades y reducir riesgos desde los primeros años de edad.

Es el caso de Jaqueline Paredes, una de las mamás que participó del programa, quien enfatiza en que hay que tener resguardos en el consumo de Internet. “Hay muchas cosas a las que los niños están expuestos, como las redes sociales, los juegos, y a relacionarse con identidades falsas, entre otros. A mí me encantaron los talleres y me voy contenta, muy satisfecha con lo aprendido, porque me llevo estos contenidos al hogar”, expresó.

Durante agosto, el programa Infancia Digital continuará con el proceso de formación, en el cual participan 50 educadoras de párvulos y docentes de primer ciclo básico de la comuna de Antofagasta, con el objetivo de que puedan aportar a la formación en ciudadanía y cultura digital desde el aula.